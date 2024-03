Fußball: Bayern und Paris im Champions-League-Viertelfinale

Münchner gegen Lazio 3:0, PSG bei Real Sociedad 2:1 – Doppelpacks von Kane und Mbappe

Der FC Bayern und Paris Saint-Germain sind am Dienstag als erste Teams ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Die Münchner feierten im Achtelfinal-Rückspiel einen 3:0-Heimsieg über Lazio Rom und drehten damit den 0:1-Rückstand aus der ersten Partie. PSG gewann in San Sebastian gegen Real Sociedad mit 2:1 und kam mit dem Gesamtscore von 4:1 weiter. Die Stürmerstars Harry Kane (Bayern) und Kylian Mbappe (Paris) erzielten jeweils einen Doppelpack.

Den Bayern steckten zu Beginn die Niederlage in Rom und die jüngsten Tiefschläge in der Bundesliga offenbar noch in den Knochen. Lazio hielt den deutschen Rekordchampion vorerst ohne große Probleme vom eigenen Tor fern, mehr als Schüsse von Jamal Musiala (14.) und Kane (18.) schauten für die Hausherren nicht heraus.

In der 37. Minute ließ Ciro Immobile einen Sitzer auf das 1:0 für die Italiener aus. Der Goalgetter tauchte nach einer von Matthijs de Ligt unfreiwillig verlängerten Flanke allein am Fünfer auf, köpfelte aber daneben. Die Rechnung dafür bekamen die Gäste zwei Minuten später präsentiert: Thomas Müller legte per Kopf für Raphael Guerreiro ab, die Direktabnahme des Portugiesen köpfelte Kane ins Tor. Lazio-Goalie Ivan Provedel war zwar mit der Hand am Ball, konnte den Gegentreffer jedoch nicht mehr verhindern.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlugen die Bayern erneut zu. Nach einem Corner zog de Ligt direkt ab, Müller war aus kurzer Distanz per Kopf zur Stelle. Das für die Bayern erlösende 3:0 ging wieder auf das Konto von Kane – Provedel wehrte einen Schuss von Leroy Sane nur kurz ab, Kane stand goldrichtig (66.). Lazio wusste darauf keine Antwort, die Münchner waren dem 4:0 näher, doch Müller scheiterte an Provedel und Aluminium (78.). ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wurde bei den Siegern in der 89. Minute eingewechselt.

In San Sebastian erhielten die Hoffnungen von Real Sociedad auf eine Aufholjagd gegen PSG schon früh einen Dämpfer. Mbappe zog im Sechzehner von der Torlinie nach innen und versenkte den Ball sehenswert im langen Eck (15.). In der 56. Minute besorgte der 25-Jährige mit einem Abschluss ins kurze Eck die Entscheidung. Für den Franzosen waren es die Champions-League-Treffer 45 und 46 in seinem 69. Auftritt in der „Königsklasse“.

In der Schlussphase ließen es die Pariser ruhiger angehen. Real Sociedad kämpfte verbissen um das Ehrentor und wurde dafür in der 90. Minute belohnt. Mikel Merino zeichnete für den Endstand verantwortlich.