Fußball: Sturm übernahm Tabellenführung nach Salzburg-Patzer

Grazer siegten bei Rapid mit 3:1 – Austria Klagenfurt gewann nach Irving-Hattrick mit 4:3 gegen Serienmeister – LASK mit Last-Minute-Sieg in Hartberg

Sturm Graz hat vier Runden vor Saisonende die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Grazer setzten sich am Mittwoch auswärts gegen Rapid mit 3:1 durch und liegen dank des Patzers von Red Bull Salzburg in Klagenfurt nun drei Punkte vor dem Serienmeister. Die Salzburger hatten sich zuvor nach 2:0-Pausenführung bei Austria Klagenfurt noch mit 3:4 geschlagen geben müssen. Der LASK feierte indes einen verdienten 2:1-Last-Minute-Sieg in Hartberg.

Sturm Graz übernahm die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga und brachte sich im Meisterrennen in eine vielversprechende Position. Die Steirer feierten gegen Rapid einen 3:1-Auswärtssieg und liegen damit vier Runden vor Schluss drei Punkte vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der zwei Stunden zuvor ein überraschendes 3:4 bei Austria Klagenfurt kassierte. Am Sonntag kommt es in Wals-Siezenheim zum direkten Duell der beiden Titelrivalen.

Zudem gelang Sturm nach dem 1:0 am Freitag in Graz der zweite Sieg binnen sechs Tagen über Rapid und damit auch eine erfolgreiche Generalprobe für das Cupfinale gegen die Hütteldorfer am kommenden Mittwoch in Klagenfurt. Tomi Horvat (8.), Jusuf Gazibegovic (29.) und Otar Kiteishvili (44.) trafen für die Gäste, das Rapid-Tor erzielte Fally Mayulu (19.). Sturm ging in den jüngsten 14 Liga-Duellen mit den Wienern nur einmal als Verlierer vom Platz und sorgte dafür, dass Rapids Liga-Saison-Heimbilanz noch trister ausschaut: Drei Siegen stehen sieben Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber.

Red Bull Salzburg erlitt unterdessen einen herben Rückschlag im Titelkampf der Fußball-Bundesliga. Die Bullen kassierten bei Austria Klagenfurt nach 2:0-Pausenführung noch eine verdiente 3:4-Niederlage und wurden von Sturm Graz von der Tabellenspitze verdrängt. Die Steirer gehen nun mit einem Drei-Punkte-Vorsprung ins möglicherweise vorentscheidende direkte Duell der Titelkontrahenten am Sonntag (17.30 Uhr) in Salzburg.

Drei Tage nach dem 4:2-Heimsieg über Austria Klagenfurt war Salzburg im zweiten Spiel unter Neo-Coach Onur Cinel dank des Doppelpacks von Karim Konate (10., 18.) schon auf dem Weg zum neuerlichen Erfolg, wurde für seine Überheblichkeit aber hart bestraft. Solomon Bonnah (52.) und Triplepacker Andy Irving (63., 74., 85./Foulelfmeter) krönten eine starke Leistung und verhalfen den Kärntnern zu einem verdienten ersten Erfolg in der Meistergruppe, der sie einen Punkt vor Hartberg auf Platz fünf nach vor brachte. Salzburgs dritter Treffer durch Strahinja Pavlovic kam zu spät (87.), erstmals seit 2008 verspielte der Ligakrösus laut Sky noch eine 2:0-Führung.

Der LASK hielt den TSV Hartberg im Rennen um den dritten Platz in der Meistergruppe mit einem Sieg in der Oststeiermark auf Distanz. Philipp Ziereis traf beim 2:1-(1:1)-Erfolg der Linzer in der 93. Minute entscheidend. Maximilian Fillafer (20.) hatte die Hartberger voran gebracht, ehe Florian Flecker (44.) ausglich. In der zweiten Halbzeit suchten die Oberösterreicher lange vergeblich den Siegtreffer, der noch spät fiel.

Die Athletiker liegen vier Runden vor Saisonende nun sechs Punkte vor den Hartbergern, die hinter die gegen Salzburg siegreichen Klagenfurter wieder auf den sechsten Tabellenplatz zurückfielen. Für den LASK war es auch der erste Liga-Sieg gegen die Steirer nach elf erfolglosen Versuchen bzw. Juni 2020. Für Interimstrainer Thomas Darazs bedeutete es den zweiten Sieg im dritten Spiel seiner Amtszeit.