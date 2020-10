Schwartzman und De Minaur sagen Antreten bei Wien-Turnier ab

Der Argentinier Diego Schwartzman und der Australier Alex de Minaur haben am Montag ihre Nennung für das Wiener Erste Bank Open aus Verletzungsgründen zurückgezogen. Beide haben am Sonntag in Endspielen bei ATP-Tennisturnieren verloren. Schwartzman unterlag in Köln dem Deutschen Alexander Zverev, De Minaur in Antwerpen dem Franzosen Ugo Humbert.

In der Wiener Stadthalle kommen nun zwei Lucky Loser zum Zug. Statt dem Weltranglisten-Neunten spielt der Italiener Lorenzo Sonego gegen den Serben Dusan Lajovic, statt De Minaur der Taiwanese Jung Jason gegen den als Nummer vier gesetzten Russen Daniil Medwedew.

Dominic Thiem wäre von dieser Änderung frühestens im Halbfinale betroffen. Er hat am Montag erst später seinen Doppel-Einsatz mit Dennis Novak und sah daher bei dessen Partie gegen Kevin Anderson (RSA) zu. Am Sonntag hatte Thiem vom topgesetzten Novak Djokovic den Siegerscheck für seinen Belgrader Turniersieg im Juni auf der Adria-Tour entgegengenommen, spendete umgehend den Betrag für karitative Zwecke. 25.000 Euro gehen an das St. Anna Kinderspital, der Rest an eine Privatperson.