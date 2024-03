Tennis: Handgelenksprobleme bei Thiem zurückgekehrt

Schmerzen und Entzündung kehrten vor einigen Wochen zurück – Dennoch Start in Estoril nächste Woche geplant

Tennisprofi Dominic Thiem hat am Mittwoch von einem gesundheitlichen Rückschlag berichtet. Wie der 30-Jährige in einem Video auf seinen Sozialen Medien erklärte, seien vor einigen Wochen wieder Handgelenksprobleme aufgetaucht. „Dieses komische Gefühl im Handgelenk ist wieder zurückgekommen gepaart mit leichten Schmerzen.“ Er sei aber auf dem Weg der Besserung und peile einen Start beim ATP250-Sandplatzturnier in Estoril kommende Woche an, sagte Thiem.

Der Niederösterreicher, der seit Februar wieder mit seinem Vater Wolfgang trainiert, erzählte, dass er seine Übungseinheiten wieder intensiviert hatte – mit Folgen. „Wir haben sehr viele Stunden am Platz verbracht, sehr viele Schläge gemacht. Leider hat sich dann vor dem Challenger in Ungarn mein Handgelenk wieder gemeldet. Es sind wieder vermehrt diese Klicks im Handgelenk aufgetaucht, die auch direkt nach der Verletzung waren, wie ich da wieder angefangen habe zu spielen.“

In Szekesfehervar hatte Thiem vor zwei Wochen in der ersten Runde gegen den 295. der Weltrangliste, den Polen Daniel Michalski, in zwei Sätzen verloren. Vergangene Woche folgte beim Challenger-Turnier in Zadar eine schwere 2:6,1:6-Niederlage gegen Landsmann Lukas Neumayer. Er habe abgewartet, weil er auf eine schnelle Besserung gehofft habe. „Leider ist jetzt eine kleine Entzündung drin im Handgelenk mit Schmerzen.“ Deshalb habe er auf Anraten der Ärzte sein Antreten in Neapel abgesagt.

Der in der Weltrangliste auf Platz 90 abgerutschte ÖTV-Athlet zeigte sich aber zuversichtlich. „Ich habe diese Woche trainiert mit vermindertem Volumen und hoffe, dass ich für Estoril bereit bin. Das ist der Plan, dass ich dort antrete.“ Thiem hatte sich im Juni 2021 schwer am Handgelenk verletzt und konnte nach langer Regeneration nicht mehr an seine ganz großen Erfolge anknüpfen, die ihn zur Nummer drei der Welt werden ließen. 17 ATP-Titel hat er eingeheimst, darunter die US Open 2020.