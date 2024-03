Fußball: Klagenfurt, Hartberg, Rapid in Meistergruppe, Austria nicht

Kärntnern und Hütteldorfern reichte 1:1 im direkten Duell – Hartberg holte 1:1 gegen Sturm – 2:0 gegen WSG Tirol für Austria Wien zu wenig

Austria Klagenfurt als Vierter, Hartberg als Fünfter und Rapid als Sechster haben in der letzten Runde des Grunddurchganges die Qualifikation für die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga fixiert. Die Kärntner und Hütteldorfer trennten sich im Stadion nahe dem Wörthersee mit 1:1, was beiden Teams reichte. Dementsprechend nahmen sie in den letzten 15 Minuten auch kein Risiko mehr und begnügten sich mit der Punkteteilung. Hartberg jubelte nach einem 1:1 gegen Sturm Graz.

Für die Wiener Austria war ein 2:0-Heimerfolg gegen WSG Tirol zu wenig. Bei Punktegleichheit mit dem Lokalrivalen aus Hütteldorf entschied der bessere direkte Vergleich für Rapid. Klagenfurt und Hartberg beendeten den ersten Teil der Meisterschaft einen Punkt davor. An der Spitze der Tabelle wuchs der Rückstand von Verfolger Sturm auf Salzburg auf vier Punkte an. Die „Bullen“ hatten schon am Samstag einen 1:0-Sieg beim LASK vorgelegt.

Keinen Sieger gab es beim 1:1 des Achten WAC gegen den Neunten Altach. Der Zehnte Blau-Weiß Linz verlor bei Schlusslicht Austria Lustenau mit 0:2. Die Vorarlberger rückten damit bis auf vier Zähler an den Vorletzen WSG Tirol heran. Nach der Punkteteilung schmilzt die Differenz in der Qualifikationsgruppe auf zwei Zähler. Die Saison wird ab Freitag fortgesetzt.