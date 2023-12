Auftakt mit "Die Fledermaus": Barrie Kosky im Operettenrausch

Morgen Premiere der Strauß-Operette in München – "Eine Frau, die weiß, was sie will!" von Oscar Straus im Jänner in Bad Ischl – "Die lustige Witwe" von Franz Lehár im Februar in Zürich

Der Theater- und Opernregisseur Barrie Kosky (56) schätzt am Münchner Opernpublikum vor allem eins: die Stille. „Was ich am Münchner Publikum fantastisch finde, ist, dass es unglaublich still ist“, sagte der frühere Intendant der Komischen Oper Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Seine Inszenierung der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß hat morgen, Samstag (23. Dezember) an der Bayerischen Staatsoper in München Premiere.

„Die Stille im Münchner Publikum ist das Beste der Welt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn sie konzentriert sind oder wenn etwas Unglaubliches auf der Bühne passiert, dann herrscht in diesem Theater eine Stille, bei der das ganze Publikum gemeinsam atmet oder eben den Atem anhält“, sagte der gebürtige Australier, der Operette eigentlich nie inszenieren wollte. „Ich habe manchmal Angst vor Stücken“, sagte er und sprach sogar von einem „Trauma“. „Das Stück ist ein Meisterstück, die Musik ist sensationell. Aber ich finde, es ist schwer gut zu machen“

Kosky bringt das Stück nun gemeinsam mit dem Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, Vladimir Jurowski, auf die Bühne, mit dem er nach eigenen Angaben damit das sechste Mal zusammenarbeitet. Kosky kündigte einen „neuen Blick über das Stück“ an und sagte: „Ich möchte München einen kleinen Vorgeschmack auf diesen Kosky-Operettenrausch geben.“ Denn es geht weiter: Nach München inszeniert Kosky eine weitere Operette, um die er eigentlich einen großen Bogen machen wollte: „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár in Zürich. Premiere ist am 11. Februar 2024. „Das Timing war lächerlich“, sagte Kosky der dpa. „Die Theatergötter haben gesagt: „Nein, Barrie, die zwei Stücke, von denen du seit Jahren sagst, du würdest sie nie machen, machst du eins jetzt nach dem anderen.“

Zuvor aber, nämlich am 20. Jänner, zeigt Kosky zur Eröffnung des Kulturhauptstadt-Programms in Bad Ischl seine Inszenierung der Operette „Eine Frau, die weiß, was sie will!“ von Oscar Straus, die 2015 an der Komischen Oper Berlin Premiere hatte und im März 2024 im Berliner Schillertheater Wiederaufnahme feiert.