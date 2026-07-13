Der regionale Bahnverkehr in Österreich hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Der 300. Siemens Desiro ML Elektrotriebzug ist im Einsatz. Jahrelange Investitionen in modernen öffentlichen Verkehr haben eine der größten Regionalzugflotten Europas aufgebaut und zugleich die Rolle des Landes als Produktionsstandort für Schienenfahrzeuge gestärkt.

Als Rückgrat des Cityjet-Netzes der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) befördert der Desiro ML inzwischen Pendlerinnen und Pendler sowie Regionalreisende in allen neun Bundesländern. Auch grenzüberschreitende Verbindungen zwischen dem Burgenland und Ungarn setzen über die Raaberbahn auf die Plattform. Dieser Meilenstein unterstreicht Österreichs kontinuierliches Bekenntnis zum Ausbau des Regionalverkehrs, ein Thema, das in österreichischen Nachrichten und Debatten häufig auftaucht.

Regionalverkehr im Wandel

Der Fahrgastbetrieb startete 2015, nachdem die ersten Cityjet-Züge auf stark frequentierten Pendler- und Regionalstrecken in Dienst gingen. Ältere Fahrzeuge wurden nach und nach in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Tirol ersetzt, während weitere Einheiten die Flotte ergänzten. Die Standardisierung auf eine einzige Plattform verringert zudem die Wartungskomplexität und vereinfacht Schulungen sowie das Ersatzteilmanagement.

Ausgelegt für Regionaldienste mit häufigen Halten, erreichen die dreiteiligen Desiro ML bis zu 160 km/h (99 mph) und beschleunigen zügig. Siemens Mobility entwickelte zwei Versionen für die ÖBB, darunter eine für stark genutzte Metropolstrecken rund um Wien und eine weitere für längere Regionalrelationen. Mit rund 75 Metern Länge setzen die Züge auf geringeren Energieverbrauch, ohne bei der Leistung Abstriche zu machen.

Mehr als nur ein Pendlerzug

Der Komfort für Fahrgäste prägte weite Teile des Designs. Niederflureinstiege, breite Türen und stufenloses Einsteigen an in Österreich üblichen Bahnsteigen mit 550 mm Höhe verbessern die Barrierefreiheit im Alltag. Bei niedrigeren Bahnsteigen helfen ausklappbare Tritte und Hublifte, während breite Übergänge, Fahrradstellplätze, Multifunktionsbereiche, barrierefreie Toiletten, Klimaanlagen und digitale Fahrgastinformationsanzeigen zusätzlichen Komfort bieten. Je nach Konfiguration stehen 244 Sitzplätze für städtische Dienste oder 259 für Regionalstrecken zur Verfügung.

Auch die Produktion der Flotte hat der österreichischen Bahnindustrie genutzt. Siemens Mobility baute die Züge in Werken in Krefeld (Deutschland) und Graz (Österreich), die Endmontage und Inbetriebnahme erfolgten bei den ÖBB Technischen Services in Wien Jedlersdorf.

Dieses Produktionsmodell stärkt qualifizierte Fertigung und vertieft die Zusammenarbeit zwischen Siemens und dem staatlichen Bahnbetreiber ÖBB. Das Programm hat zudem durch langfristige industrielle Aktivitäten und die Flotteninstandhaltung zur wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich beigetragen.

Auch Umweltinnovationen sind ein wichtiger Teil der Desiro-ML-Geschichte. Gemeinsam entwickelten Siemens und die ÖBB den batteriebetriebenen Prototyp Cityjet eco für teil-elektrifizierte Strecken. Anstatt vollständig auf Diesel zu setzen, lädt der Prototyp unter Fahrdraht und wechselt anschließend dort auf Batteriebetrieb, wo die Elektrifizierung endet. Umfassende Tests, darunter Klimasimulationen von tropischer Hitze bis sibirischer Kälte, zeigten das Potenzial der Plattform für saubereren Regionalverkehr.

Vorbereitung auf die nächste Generation

Mit Blick nach vorn wird die ÖBB voraussichtlich 294 Desiro-ML-Züge betreiben, sobald alle bestellten Fahrzeuge ausgeliefert sind, während die Raaberbahn auf insgesamt 15 Einheiten kommt. Später in diesem Jahrzehnt sollen außerdem Siemens-Mireo-Züge im Regionalverkehr eingeführt werden, während der Desiro ML weiterhin einen Großteil des täglichen Pendler- und Regionalaufkommens in Österreich abdeckt.

Zuverlässiger Bahnverkehr wirkt weit über den täglichen Arbeitsweg hinaus. Bessere regionale Verbindungen fördern wirtschaftliche Entwicklungen in Österreich, weil sie die Mobilität für Beschäftigte, Unternehmen und Gäste verbessern. Auch die Infrastrukturplanung bleibt Teil der politischen Gesamtlandschaft, insbesondere da Investitionen in den Verkehr langfristige öffentliche Strategien prägen.

Anders als kulturelle Ereignisse in Österreich dominieren Bahnprojekte nur selten die Schlagzeilen, dennoch haben sie dauerhaft Auswirkungen auf Millionen Fahrgäste pro Jahr. Künftige Investitionsentscheidungen dürften in der Berichterstattung über die österreichische Politik weiter präsent sein, sodass die Modernisierung der Bahn Teil der laufenden politischen Debatte in Österreich bleibt.



