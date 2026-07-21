Österreichs jüngste wirtschaftliche Bewertung ist eingetroffen, während die Politik über die nächsten Schritte berät. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Überprüfung 2026 abgeschlossen und dabei alles von den öffentlichen Finanzen über das Bankensystem bis hin zu langfristigen Reformen untersucht.

Der Bericht deckt sowohl die aktuelle Lage als auch längerfristige Prioritäten ab und liefert einen breiten Überblick über Österreichs wirtschaftliche Position. Mehrere Ergebnisse dürften die Diskussionen in den kommenden Monaten prägen.

Wirtschaftswachstum flacht ab

Nach zwei Rezessionsjahren ist Österreichs Wirtschaft 2025 um 1,0 % gewachsen, gestützt durch höhere Staatsausgaben, stärkere Auslandsnachfrage und wieder anziehende Unternehmensinvestitionen. Das war ein wichtiger Schritt nach vorn, doch hält das Tempo an? Der IWF erwartet, dass die Erholung zunächst an Schwung verliert, bevor sie wieder anzieht.

Für 2026 wird ein Plus von 0,6 % prognostiziert, da höhere Energiekosten den privaten Konsum dämpfen, bevor sich die Entwicklung in den Folgejahren allmählich verbessert. Diese wirtschaftliche Dynamik in Österreich soll sich 2028 und 2029 verstärken, wenn die Inflation nachlässt und Haushalte auf angesparte Rücklagen zurückgreifen.

Auf längere Sicht fällt der Ausblick verhaltener aus. Bis 2031 wird ein Wachstum von rund 0,8 % erwartet, unter dem Durchschnitt des vorangegangenen Jahrzehnts, weil die Arbeitsproduktivität schwach bleibt und die Erwerbsbevölkerung weiter schrumpft. Ein erneuter kräftiger Anstieg der Energiepreise oder stärkere internationale Konkurrenz in den Exportbranchen des Landes könnte die künftige Entwicklung zusätzlich bremsen.

Inflation und Budgetdruck

Obwohl die Inflation 2025 deutlich nachgelassen hat, haben neue geopolitische Spannungen die Lage verändert. Wiederaufgeflammte Konflikte im Nahen Osten trieben die Benzinpreise im Jahresvergleich um rund 20 % nach oben, wodurch die Gesamtinflation im Mai auf 3,8 % stieg, während die Kerninflation 3,3 % erreichte.

Für 2026 wird eine durchschnittliche Verbraucherpreisinflation von 3,2 % erwartet, die sich danach schrittweise dem Euroraum-Durchschnitt annähert, wenn sich die Energiemärkte stabilisieren und Lohnzurückhaltung greift.

Die Fiskalpolitik bleibt eine weitere große Herausforderung, die die österreichische Politik in den kommenden Jahren prägen wird. 2024 verzeichnete das Land ein Budgetdefizit von 4,6 % des BIP, was das EU-Verfahren bei übermäßigem Defizit auslöste. Zwar plant die Regierung, das Minus bis 2028 auf 3 % zu senken, doch werden nach Einschätzung des IWF wohl zusätzliche Maßnahmen nötig sein.

Ein Teil dieser Anstrengungen wurde durch inflationsgebundene Lohn- und Sozialleistungsanhebungen gebremst, während das IWF-Direktorium dauerhafte Ausgabenreformen bei Pensionen, Gesundheitswesen und Subventionen empfahl, statt auf höhere Steuern zu setzen.

Zeitlich befristete und gezielte Unterstützung gegen steigende Energiekosten bleibt ebenfalls Teil der Empfehlung, ein Punkt, der in der Medienberichterstattung zur österreichischen Politik voraussichtlich eine große Rolle spielt. Die Staatsverschuldung dürfte von 81,4 % des BIP im Jahr 2025 auf 82,3 % im Jahr 2026 steigen und sich danach weitgehend stabilisieren.

Bankensektor bleibt widerstandsfähig

Der IWF hat das Bankensystem des Landes zudem im Rahmen seines Financial Sector Assessment Program geprüft. Die Banken sind profitabel, liquide und gut kapitalisiert, Stresstests zeigen, dass sie selbst schwere wirtschaftliche Schocks verkraften können.

Weiterhin ist Wachsamkeit bei Gewerbeimmobilienkrediten, schwächerer Inlandsaktivität und dem Engagement in Mittel-, Ost- und Südosteuropa nötig, so der Fonds, der warnte, dass diese Risiken auch die politische Landschaft in Österreich beeinflussen könnten.

Über die Haushaltskonsolidierung hinaus sollte laut IWF die Steigerung der Produktivität zur nächsten Priorität werden. Empfohlen werden eine Ausweitung des Arbeitskräfteangebots, bessere Forschung und Entwicklung, der Abbau restriktiver Regulierungen, eine Beschleunigung von Projekten für erneuerbare Energien und ein stärkerer Ausbau der Energieinfrastruktur.

Das Direktorium hob zudem stärker integrierte europäische Kapitalmärkte als weiteren Hebel für langfristige Wettbewerbsfähigkeit hervor, da höheres Wachstum eine festere Basis für Unternehmen und Kulturveranstaltungen in Österreich schaffen würde. Welche dieser Empfehlungen wird eurer Meinung nach die österreichischen Nachrichten und Debatten am stärksten prägen?



