Fußball: Sturm bezwang Hartberg 2:0 – 1:1 von Rapid in Klagenfurt

Wiener Austria drehte Partie gegen WAC und gewann 3:1

Meister Sturm ist in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga angekommen. Eine Woche nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Rapid feierten die Grazer einen 2:0 (1:0)-Heimsieg über das punktelose Schlusslicht Hartberg. Der Wiener Austria haben am Sonntag beim 3:1 (0:1) zwei Treffer in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg beschert. Die Siegesserie des SK Rapid dagegen ist mit einem 1:1 bei Austria Klagenfurt zu Ende gegangen.

Im Steirer-Derby tat sich der Doublegewinner schwer, Chancen zu kreieren, brachte den „Dreier“ dank Treffern von Dimitri Lavalee (34.) und Mika Biereth (85.) aber schließlich ins Trockene. Im Vergleich zum missglückten Auftakt kam bei Sturm in der Offensive Amady Camara neu, auch Otar Kiteishvili stand diesmal in der Startelf – anstelle des abwanderungswilligen Manprit Sarkaria, der nicht im Kader aufschien. Hartberg baute seine Defensive leicht um, Jürgen Heil wechselte nach rechts, links agierte diesmal der zurückgezogene Justin Omoregie für den nicht ganz fitten Manuel Pfeifer. Benjamin Markus rackerte im zentralen Mittelfeld, auf der linken Offensivseite durfte sich Maximilian Fillafer versuchen.

Vor über 10.000 Zuschauern in der Generali-Arena drehten die „Veilchen“ einen 0:1-Pausenrückstand dank Andreas Gruber (69.), Muharem Huskovic (93.) und Dominik Fitz (96.) noch in einen 3:1-(0:1)-Erfolg um. Dieser war für die Stimmung in Favoriten nach den Rückschlägen im Europacup und zum Ligaauftakt elementar wichtig. Für den WAC war der Führungstreffer von Dejan Zukic (26.) zu wenig. Die Kärntner konnten nicht an die Leistung vom 4:1-Starterfolg gegen Klagenfurt anschließen und sind nun punktegleich mit den Wienern.

Nach fünf Erfolgen en suite in der noch jungen Saison musste sich Rapid bei Austria Klagenfurt mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Ben Bobzien sorgte in der 3. Minute für einen Start nach Maß für die Kärntner, Moritz Oswald (18.) gelang aber rasch der Ausgleich. Klagenfurt spielte nach Rot für Kapitän Thorsten Mahrer (50.) praktisch eine Halbzeit lang zu zehnt. Trotz drückender Überlegenheit konnte Rapid in Überzahl keinen Treffer mehr nachlegen.

Bereits am Samstag hatte Red Bull Salzburg Blau-Weiß Linz mit 5:1 geschlagen, der LASK hatte eine 1:2-Heimniederlage gegen Altach kassiert. Die WSG Tirol und der GAK trennten sich 0:0. In der Tabelle ist Rapid zwei Zähler hinter den makellosen Salzburgern (6 Punkte) gemeinsam mit der punkt- und torgleichen WSG erster Verfolger der „Bullen“. Die Wiener „Veilchen“ und Sturm Graz halten wie unter anderem auch der WAC nun bei drei Punkten. Am Ende ist Klagenfurt mit einem Zähler Elfter vor Hartberg, dem einzigen Team nach zwei Runden noch ohne Punkteertrag.