Fußball: Salzburg-Erfolg mit Gloukh-Triplepack – Altach siegt in Linz

GAK holt bei WSG Tirol ersten Bundesliga-Punkt seit 2007

Salzburg hält nach der zweiten Bundesliga-Runde beim Punktemaximum von sechs Zählern. Oscar Gloukh schoss beim 5:1 (2:1) gegen Blau-Weiß Linz am Samstag drei Tore für den Vizemeister. Der LASK kassierte davor eine unerwartete 1:2-(1:1)-Heimniederlage gegen Altach. Die Linzer gingen verdient 1:0 in Führung, Gustavo Santos traf aber noch zweimal für die Vorarlberger. Aufsteiger GAK holte bei der WSG Tirol mit einem unspektakulären 0:0 den ersten Oberhauspunkt seit 17 Jahren.

Eine spielfreudige Salzburger Mannschaft feierte nach einem 0:1-Rückstand einen souveränen 5:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz und eine gelungene Generalprobe für das Dienstag-Rückspiel in der Champions-League-Quali gegen Twente Enschede. Blau-Weiß, in der Vorsaison mit einem 1:0-Sieg und einem 1:1-Remis eine Art „Angstgegner“ des Favoriten ging durch Conor Noß (12.) in Führung, konnte der entfesselten Offensivkraft Salzburgs aber wenig entgegensetzen. Mann des Abends war Oscar Gloukh, der die Partie mit drei Toren (15., 34., 62.) drehte. Im Finish machten Startelf-Debütant Moussa Yeo (73.) und Mads Bidstrup (77.) den Kantersieg perfekt.

In Linz sah am Samstag zunächst alles nach einer standesgemäßen Vorstellung des LASK aus. Robert Zulj (18.) brachte die überlegenen Oberösterreicher völlig verdient voran, den Gästen gelang aber nach einem verunglückten Rückpass von Sascha Horvath der Ausgleich durch Gustavo Santos (27.). Der Brasilianer legte in der zweiten Halbzeit für die nun deutlich verbesserten Altacher sein drittes Saisontor (69.) nach. Unmittelbar nach seinem Tor ging er mit Krämpfen zu Boden und wurde ausgewechselt. Die Linzer fanden keine Antwort mehr.

Der GAK hat unterdessen am Samstag den ersten Bundesliga-Punktgewinn seit Mai 2007 realisiert. Nach einer zerfahrenen Partie mit kaum Höhepunkten lautete der Endstand in Innsbruck gegen WSG Tirol 0:0. Die Wattener sind damit in der neuen Saison weiter ungeschlagen. Zum Auftakt hatte das Team von Trainer Philipp Semlic einen 2:1-Sieg in Altach gefeiert, während der GAK gegen Vizemeister Salzburg mit 2:3 verloren hatte.

Am Sonntag (alle 17.00 Uhr) ist Meister Sturm Graz zu Hause gegen Hartberg im Einsatz. Der SK Rapid trifft in Kärnten auf die Klagenfurter Austria, die Wiener Austria bestreitet das erste Heimspiel gegen den WAC.