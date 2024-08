Olympia: Djokovic krönte Tennis-Karriere mit erstem Olympiagold

7:6,7:6-Finalsieg über Alcaraz – Serbe hat nun alles gewonnen, was es im Tennissport zu gewinnen gibt

Novak Djokovic hat sich am Sonntag in Paris erstmals zum Tennis-Olympiasieger gekürt. Der 37-jährige Serbe besiegte den Spanier Carlos Alcaraz in einem hochklassigen Endspiel auf dem Court Philippe-Chatrier mit 7:6(3),7:6(2). Der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten gewann mit der Goldmedaille das letzte fehlende Puzzlestück seiner einzigartigen Karriere.

Der „Djoker“ hat nun alles gewonnen, was es im Tennissport zu gewinnen gibt. 24 Grand-Slam-Siege, 40 Master-Titel, sieben Triumphe bei den ATP-Finals sowie der Gewinn des Davis Cups standen vor den Spielen in Paris auf der Visitenkarte des Serben. Der 21-jährige Alcaraz, bisher jüngster Spieler in einem Olympia-Finale, verpasste nach Rafael Nadal 2008 das zweite Einzel-Gold für Spanien. Bronze sicherte sich am Samstag der Italiener Lorenzo Musetti.

Djokovic bereitete Alcaraz von Beginn an deutlich mehr Probleme als im lange Zeit einseitigen Wimbledon-Finale von vor drei Wochen. Vor den Augen von Serena Williams wurde beiderseits Tennis auf allerhöchstem Niveau geboten. Weil sowohl Djokovic als auch Alcaraz kleine Schwächen des Aufschlägers und zahlreiche Breakbälle nicht nutzen konnten, war der Tiebreak die logische Folge. In diesem behielt der Serbe mit 7:3 die Oberhand und verwertete nach über eineinhalb Stunden Spielzeit den ersten Satzball.

Anschließend ließen beide Akteure bei eigenem Aufschlag wenig bis gar nichts zu. Djokovic zeigte sich weiterhin taktisch perfekt auf Alcaraz eingestellt. Der Spanier ließ nicht locker, wirkte mit Fortdauer des zweiten Satzes frischer als sein Kontrahent. Dennoch wurde auch der zweite Satz im Tiebreak entschieden. Nun schlichen sich bei Alcaraz ungewohnte Fehler ein. Nach knapp drei Stunden Spielzeit verwertete der „Djoker“ den ersten Matchball und war anschließend zu Tränen gerührt.

Djokovic ist nach Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal und Serena Williams der fünfte Akteur in der Geschichte des Tennissports, der alle vier Grand-Slam-Turniere sowie Olympiagold gewinnen konnte.