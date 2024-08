Fußball: Meister Sturm Graz legte mit 0:1 bei Rapid Fehlstart hin

Austria verlor bei Blau-Weiß Linz – WAC Tabellenführer nach Auftaktrunde

Rapid hat auch das vierte Pflichtspiel in dieser Fußball-Saison gewonnen und damit für einen Bundesliga-Fehlstart von Meister Sturm Graz gesorgt. Die Hütteldorfer behielten am Sonntag zum Abschluss der Auftaktrunde vor 23.400 Zuschauern im Allianz Stadion gegen die Steirer dank eines Tors von Neo-Stürmer Dion Beljo zurecht mit 1:0 die Oberhand. Der Wiener Lokalrivale Austria verpatzte hingegen nach dem Europacup-Aus auch den Ligastart mit einem 0:1 bei Blau-Weiß Linz.

Erster Tabellenführer ist der WAC, der am Samstag im Kärntner Duell mit Austria Klagenfurt vor eigenem Publikum mit einem 4:1 als klarer Sieger hervorgegangen war. Auswärts hatten sich an diesem Tag der LASK (2:1 in Hartberg) und WSG Tirol (2:1 in Altach) durchgesetzt. Vizemeister Red Bull Salzburg war schon am Freitag mit 3:2 bei Aufsteiger GAK siegreich geblieben. Salzburg und Rapid durften sich damit über gelungene Generalproben vor den Europacup-Einsätzen kommende Woche freuen.