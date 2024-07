Fußball: Austria Wien verlor Europacup-Quali-Hinspiel bei Ilves 1:2

Pflichtspiel-Debüt von Austria-Coach Helm ging daneben – Wichtiger Anschlusstreffer von Galvao in der 90. Minute – Wiener im Rückspiel am kommenden Mittwoch unter Siegzwang

Der Saisonstart der Wiener Austria und somit das Pflichtspiel-Debüt von Coach Stephan Helm ist daneben gegangen. Die „Veilchen“ verloren das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League bei Ilves Tampere am Donnerstag mit 1:2 (0:0). Santeri Haarala (51.) und Ex-St. Pölten-Spieler Rope Riski (88.) schossen den finnischen Cupsieger zu einem verdienten Heimsieg. Allerdings gelang Lucas Galvao in der 90. Minute noch der wichtige Anschlusstreffer.

Die Favoritner stehen nun im Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF 1) unter Siegzwang, soll der Europacup-Ausflug nicht früh vorbei sein. Weiter geht es allerdings zunächst am Sonntag mit dem Erstrundenspiel im ÖFB-Cup auswärts beim Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden (16.00 Uhr).

Helm schickte nahezu die gleiche Startelf wie beim letzten Testspiel gegen den FC Porto (1:3) aufs Feld, einzig der leicht angeschlagene Andreas Gruber blieb zunächst auf der Bank und wurde durch Muharem Huskovic ersetzt. Die Austria versuchte auf dem Kunstrasen im gut gefüllten Tammelan Stadion die Finnen früh unter Druck zu setzen, die Gastgeber hielten aber gut dagegen. Dadurch entstand ein Spiel auf Augenhöhe.

Die erste Gelegenheit bot sich Torjäger Haarala, der aus spitzem Winkel an Samuel Sahin-Radlinger scheiterte (14.). Aus dem folgenden Corner entstand eine Großchance für die Violetten: Neuzugang Abubakr Barry fing den Ball ab und leitete sofort den Gegenstoß über Hakim Guenouche ein. Der bediente Huskovic mustergültig, doch der 21-Jährige scheiterte frei vor dem Tor an Keeper Otso Virtanen. Ein Schuss von Maurice Malone im Strafraum wurde kurz darauf im letzten Moment abgefälscht (18.).

Nun war wieder Ilves am Zuge. Oiva Jukkola wurde von Maksim Stjopin in Szene gesetzt, doch Sahin-Radlinger parierte in höchster Not gegen den 22-Jährigen (25.). Wenig später setzte Jukkola nach einem Solo den Ball von der Strafraumgrenze über das Tor (30.).

Kurz vor der Pause verletzte sich Ilves-Torhüter Virtanen nach einem Zusammenprall, der Kapitän des Liga-Vierten wurde nach dem Seitenwechsel von Ville Seppä ersetzt. Dieser wurde sogleich von Barry aus der Distanz geprüft (48.) und bestand. Auf der anderen Seite stach Haarala zu: Der 24-Jährige nutzte einen schweren Patzer von Marvin Martins und schoss Sahin-Radlinger durch die Beine, das Leder sprang von der Innenstange ins Tor. Für Haarala war es bereits der 17. Pflichtspieltreffer heuer.

Vor allem bei Gegenstößen zeigte sich die Austria immer wieder verwundbar. Beim Bundesligisten reagierte nun Helm und brachte Nik Prelec für Huskovic sowie Gruber für Malone (62.). Und Prelec kam nach Fitz-Pass beinahe zum Ausgleich, sein Schuss strich aber knapp am Tor vorbei (71.). Dasselbe Schicksal ereilte einen Schuss von Reinhold Ranftl (74.).

Die Schlussphase wurde noch einmal turbulent. Der eingewechselte Riski nutzte eine erneute Unaufmerksamkeit der Austria-Verteidigung bei einem Gegenstoß, umspielte Sahin-Radlinger und traf aus spitzem Winkel zum 2:0. Diesmal hatten die „Veilchen“ aber eine passende Antwort durch Galvao, der mit links in der Schlussminute der regulären Spielzeit verkürzte.