Schwimmen: Auböck überlegen zu EM-Gold über 400 m Kraul

Auch Österreichs Lagenstaffel der Männer greift noch nach Edelmetall

Felix Auböck hat bei der Schwimm-EM in Belgrad die Goldmedaille über 400 m Kraul gewonnen. Der Kurzbahn-Weltmeister von 2021 durfte sich am Sonntag über seine dritte Medaille bei Langbahn-Europameisterschaften und einen geglückten Olympia-Formtest auf seiner Paradedistanz freuen. Erstmals erstrahlte der EM-Erfolg für ihn in Gold. In 3:43,24 Minuten markierte der überlegene Sieger neuen österreichischen Rekord.

Schon im Vorlauf für seinen einzigen Bewerb in Serbien hatte Auböck die Konkurrenz um mehr als eine Sekunde distanziert. Im Finale waren es dann über vier Sekunden. Es ist der erste EM-Titel auf der Langbahn seit 2008 (Markus Rogan und Mirna Jukic) für Österreichs Schwimmer und die zweite Medaille bei dieser EM nach Silber für Simon Bucher über 100 m Delfin.

Die rot-weiß-rote Lagenstaffel greift ab 19.55 Uhr ebenfalls noch nach Edelmetall. Die EM-Dritten 2022 von Rom bzw. WM-Sechsten 2024 von Doha zogen in der bewährten Besetzung mit Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler mit der insgesamt zweitschnellsten Zeit ins Finale ein.