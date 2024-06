Fußball-EM: Gastgeber Deutschland eröffnet EURO gegen Schottland

Im Eröffnungsspiel der Fußball-EM trifft Gastgeber Deutschland am Freitag (21.00 Uhr) auf Schottland. Die DFB-Elf von Trainer Julian Nagelsmann hofft in München vor etwa 66.000 Zuschauern auf einen erfolgreichen Auftakt in die Heim-Europameisterschaft. Die weiteren deutschen Gegner in der Gruppe A sind Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni). Das ÖFB-Team von Teamchef Ralf Rangnick startet am Montag (21.00) in Düsseldorf gegen Vizeweltmeister Frankreich in die Endrunde.