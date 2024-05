Fußball: Salzburg nach Sieg und Sturm-Remis noch im Titelrennen

Titelverteidiger gewann in Hartberg 5:1 – Leader Sturm beim LASK 2:2 – Linzer fix Dritter, Rapid nach 1:0-Erfolg in Klagenfurt fix Vierter

Die Titel-Entscheidung in der österreichischen Fußball-Bundesliga fällt erst am Pfingstsonntag in der letzten Runde. Tabellenführer und Cupsieger Sturm Graz spielte am Sonntag in der 9. Runde der Meistergruppe beim Tabellen-Dritten LASK 2:2 und liegt damit nur noch zwei Punkte vor Salzburg. Der Titelverteidiger kam bei Hartberg zu einem 5:1. Bei Punktegleichheit hätte Salzburg am Saisonende wegen des gewonnenen direkten Duells die Nase vorne. Der LASK wird fix Dritter.

Im dritten Meistergruppen-Duell des Muttertags gewann Rapid bei Austria Klagenfurt 1:0 und ist damit nicht mehr von Rang vier zu verdrängen. In der letzten Runde (jeweils 17.00 Uhr) empfängt Sturm Klagenfurt und Salzburg den LASK. Hartberg gastiert bei Rapid.