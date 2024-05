Nahost – Israelische Panzer kesselten Ostteil von Rafah ein

Truppen brachten Hauptstraße unter Kontrolle – Hamas griff Grenzübergang Kerem Shalom an – Verhandlungen über Feuerpause bisher ergebnislos

Israelische Truppen treiben ungeachtet internationaler Bedenken den Vorstoß auf Rafah im Süden des Gazastreifens voran. Sie brachten die Hauptstraße unter ihre Kontrolle, die den Ostteil der von Flüchtlingen überfüllten Stadt vom Westteil trennt. Damit haben die Bodentruppen mit ihren Panzern faktisch den Ostteil Rafahs eingekesselt. Anrainer sprachen von anhaltenden Explosionen und Gewehrschüssen im Osten und Nordosten.

Zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der Hamas sowie des Islamischen Jihads gebe es heftige Gefechte. Augenzeugen meldeten zudem Luftangriffe und Gefechte in der Stadt Gaza weiter nördlich.

Israel hatte die Zivilbevölkerung aufgefordert, den Ostteil Rafahs zu verlassen. Zehntausende Menschen sind gezwungen, außerhalb der Stadt Schutz zu suchen. Die Stadt war die letzte Zufluchtsstätte für mehr als eine Million Menschen, die während des Krieges aus anderen Teilen des Palästinensergebietes vor den Kämpfen und israelischen Angriffen geflohen waren. Nach Angaben der UNO sind bereits 110.000 Menschen seit dem Vorrücken der israelischen Armee in Rafah aus der Küstenstadt geflüchtet. Die israelische Regierung argumentiert, sie könne den Krieg im Gazastreifen nicht gewinnen, ohne Rafah anzugreifen und Tausende Hamas-Kämpfer auszuschalten, die dort Unterschlupf suchen. Die Hamas erklärt, sie werde kämpfen, um Rafah zu verteidigen. Hilfsorganisationen befürchten, dass durch die Kämpfe Hunderttausende bereits vertriebene Menschen in Gefahr geraten.

Die Hamas griff unterdessen erneut den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom an. Der militärische Arm der Terrororganisation, die Kassam-Brigaden, reklamierten den Angriff mit Mörsergranaten bei Telegram für sich. Es ist der vierte Angriff der Hamas auf Kerem Shalom seit Sonntag. Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde COGAT schrieb am Freitag: „Die Hamas hat gerade auf Kerem Shalom geschossen, den wichtigsten Übergang für humanitäre Hilfe nach Gaza.“ COGAT warf der Hamas vor, sie tue „alles, um zu verhindern, dass Hilfslieferungen zu den Menschen in Gaza gelangen“.

Die Versorgung der Menschen im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln und Treibstoff könnte binnen Tagen zum Erliegen kommen. Grund sei, dass wichtige Grenzübergänge nach wie vor geschlossen seien, sagte Hamish Young, der für das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF für den Gazastreifen zuständig ist, in London. Krankenhäuser seien bereits zur Schließung gezwungen, auch die Unterernährung nehme zu. Seit fünf Tagen sei nichts mehr bei den Menschen angekommen. „Wir kratzen schon alles vom Boden der Fässer auf“, sagte Young.

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo laufen unterdessen seit einigen Wochen Verhandlungen für eine Feuerpause und die Freilassung von israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Am Donnerstag hatte der den ägyptischen Behörden nahestehende Sender Al-Qahera News unter Berufung auf eine „hochrangige Quelle“ berichtet, dass die Delegationen der Hamas und Israels nach zweitägigen Gesprächen Kairo wieder verlassen hätten. Die Bemühungen der internationalen Vermittler sollten dessen ungeachtet weitergehen.

Ägypten will die Konfliktparteien im Gazakrieg mit den USA zu mehr Kompromissbereitschaft in den Verhandlungen zu einer Waffenruhe bewegen. Ein Sprecher des ägyptischen Außenministeriums teilte am Freitag nach der jüngsten ergebnislosen Verhandlungsrunde in Kairo mit, US-Außenminister Antony Blinken und sein ägyptischer Amtskollege Samih Shoukri hätten in einem gemeinsamen Telefonat betont, wie wichtig es sei, „die Parteien dazu zu drängen, Flexibilität zu zeigen“. Alle notwendigen Bemühungen müssten unternommen werden, um eine Vereinbarung über eine Waffenruhe und eine Freilassung von Geiseln zu erzielen.

Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA gab bekannt, seine Niederlassung in Ost-Jerusalem nach eigenen Angaben wegen Angriffen von Israelis schließen zu müssen. Die Einrichtung bleibe so lange geschlossen, bis die Sicherheit an Ort und Stelle gewährleistet sei, schrieb UNRWA-Chef Philippe Lazzarini auf der Plattform X. Israelische Anrainer hatten demnach in der Umgebung des weitläufigen Anwesens am Donnerstag mehrere Brände entfacht. Laut Lazzarini war dies bereits der zweite Vorfall binnen weniger als einer Woche. Die israelische Polizei leitete Ermittlungen ein.