Fußball: ÖFB-Teamgoalie Schlager muss am Knie operiert werden

Operation des Salzburg-Keepers am (heutigen) Montag, Ausfalldauer nach vermutetem Meniskusschaden ungewiss

Tormann Alexander Schlager muss die Saison bei Fußball-Meister Salzburg vorzeitig beenden. Wie die „Bullen“ bekanntgaben, wird der 28-Jährige am (heutigen) Montag in Innsbruck am linken Knie operiert. Erst danach könne Genaueres zur Ausfalldauer gesagt werden. Auf APA-Nachfrage hieß es, es dürfte sich um eine Meniskusverletzung bei Österreichs Nationalteamgoalie handeln. Das Malheur ereignete sich beim Aufwärmen vor der Salzburger 0:2-Pleite bei Rapid am Sonntag.

Der 15-fache ÖFB-Teamspieler droht damit die in weniger als sechs Wochen startende Europameisterschaft in Deutschland zu verpassen. Bereits David Alaba, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic (jeweils Kreuzbandriss) erlitten Knieverletzungen. Zahlreiche Innenverteidiger, darunter Philipp Lienhart, Kevin Danso und Maximilian Wöber, sind aktuell nicht fit.

Der 28-jährige Schlager erkämpfte sich im ÖFB-Team unter Ralf Rangnick im Tor ein Fixleiberl, das er seit seinem Wechsel vom LASK 2023 auch in Salzburg trug. Von 30 möglichen Ligaspielen verpasste er nur zwei. Hinzu kommen sechs Spiele in der Champions-League-Gruppenphase. Gegen Rapid stand Timo Horn im Tor.

Als mögliche Vertreter auf Nationalteamebene gelten Patrick Pentz, Heinz Lindner, Tobias Lawal und Niklas Hedl. Pentz steht regelmäßig für den dänischen Club Bröndby zwischen den Pfosten, Lindner zuletzt Mitte März für den belgischen Club Union Saint-Gilloise. Insgesamt hat der 33-Jährige in dieser Saison nur fünf Pflichtspiele absolviert. Lawal (23/LASK) und Hedl (23/Rapid) verfügen über wenig internationale Erfahrung.