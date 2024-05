Fußball: Sturm daheim gegen Hartberg nur 1:1 – LASK 2:0 in Klagenfurt

Linzer schließen Saison damit mit Europacup-Ticket und zumindest als Dritter ab – Salzburg würde mit Sieg bei Rapid an Sturm heranrücken

Cupsieger Sturm Graz hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga im Titelkampf mit einem Heim-1:1 gegen TSV Hartberg einen Rückschlag erlitten. Mitverantwortlich für das Ausbleiben eines Siegs war ein Ausschluss von Jon Gorenc Stankovic wegen eines Foulspiels (8.). Maximilian Entrup brachte die Gäste in der 17. Minute in Front, Otar Kiteishvili glich in der 58. Minute aus. Meister Salzburg hat damit ab 17.00 Uhr bei Rapid die Chance, bis auf einen Punkt an Sturm heranzukommen.

Für den LASK verlief die 8. bzw. drittletzte Runde der Meisterrunde mit einem 2:0-Erfolg bei Austria Klagenfurt erfolgreich, womit die Linzer nicht mehr aus den Top drei zu verdrängen sind und mit dem Europacup planen können. Für die Treffer der Gäste war Marin Ljubicic (21., 47.) verantwortlich. Eine kleine Chance besteht für den LASK sogar noch auf Platz zwei, besonders im Fall einer Salzburg-Niederlage beim Rekordmeister in Hütteldorf.

Die Hartberger wiederum verbesserten mit dem Punktgewinn ihre Chancen auf Rang vier, den sie vor dem Rapid-Match einnehmen. Die Klagenfurter bleiben Sechste.