Fußball: Lustenau durch Altach-Niederlage noch nicht abgestiegen

Altach verlor gegen WAC daheim 0:1 und liegt zwei Runden vor Schluss fünf Punkte vor Schlusslicht Lustenau

Austria Lustenau darf weiterhin vom Verbleib in der Fußball-Bundesliga träumen. Durch die 0:1-Heimniederlage von Altach gegen den WAC am Samstag liegt das am Vortag 2:0 gegen die Wiener Austria siegreiche Schlusslicht zwei Runden vor Schluss fünf Punkte hinter den Altachern. Im zweiten Samstag-Spiel besiegte BW Linz die WSG Tirol vor Heimpublikum 3:2.

Als nächsten Schritt zur schier unmöglichen Rettung muss Lustenau kommendes Wochenende daheim gegen Blau-Weiß Linz gewinnen und auf eine gleichzeitige Niederlage von Altach gegen Wattens am Tivoli hoffen. In der letzten Runde würden die beiden Vorarlberger Clubs in Altach dann in einem direkten Duell um den Klassenerhalt aufeinandertreffen.