Mann bei Schießerei in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus schwer verletzt

Angeschossener nach Auseinandersetzung mit Unbekannten in Bauchlage aufgefunden – Polizei geht von mindestens zwei Tatbeteiligten aus – Fahndung läuft

Ein um die 30 Jahre alter Mann ist am frühen Mittwochabend bei einer Schießerei in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus schwer verletzt worden. Dem Mann, dessen Identität laut Landespolizeidirektion mittlerweile feststeht – aus ermittlungstaktischen Gründen gab es dazu vorerst keine weiteren Angaben – wurde in die Brust und in den Hals geschossen. „Sein Gesundheitszustand ist stabil“, teilte Polizeisprecher Mattias Schuster auf APA-Anfrage mit.

Ohrenzeugen hatten gegen 17.00 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem in der Hackengasse zwei Schüsse gefallen waren. Vorangegangen dürfte dem ein Streit zwischen zumindest drei Männern sein, darunter der Angeschossene. Worum es in der Auseinandersetzung ging, ist derzeit unklar. Als die Exekutive am Tatort in der Hackengasse eintraf, lag der Schwerverletzte in Bauchlage am Boden. Er wurde in ein Spital gebracht. Der Mann konnte vorerst nicht zum Tatgeschehen befragt werden. „Er war nicht einvernahmefähig“, sagte Schuster.

Die Polizei geht davon aus, dass zumindest zwei flüchtige Männer an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Diese sollen in unterschiedliche Richtungen davon gelaufen sein. Die Fahndung läuft. „Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit werden Personen befragt. Es wird abgeklärt, ob es Tatzeugen gibt“, berichtete Schuster.