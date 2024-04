Fußball: Sturm Graz nach 2:2 in Salzburg weiter drei Punkte voran

LASK fertigte Rapid mit 5:0 ab, Hartberg besiegte Klagenfurt

Sturm Graz hat in der Fußball-Bundesliga den Drei-Punkte-Vorsprung auf Red Bull Salzburg im direkten Duell erfolgreich verteidigt. Die Steirer erreichten am Sonntag beim Titelverteidiger nach einer 2:0-Führung ein 2:2 und gehen daher mit einem klaren Vorteil in die letzten drei Runden. Zuvor hatte der LASK daheim gegen Rapid mit 5:0 gewonnen und Hartberg einen 3:2-Erfolg vor eigenem Publikum gegen Austria Klagenfurt eingefahren.

Sturm lag dank eines Doppelpacks von Alexander Prass (1., 34.) mit 2:0 in Führung und vergab durch Mika Biereth die Top-Chance auf das 3:0. In der zweiten Hälfte wurde der Druck der Salzburger immer größer, mehr als ein Punkt war für die „Bullen“ nach Treffern von Dorgeles Nene (72.) und Karim Konate (82.) aber nicht mehr möglich.

Unterdessen festigte der LASK mit dem Kantersieg gegen Rapid Rang drei. Die Linzer machten mit drei Toren vor der Halbzeit bereits alles klar und liegen nun acht Punkte vor den Wienern. Grün-Weiß rutschte auf Platz fünf ab und erlebte eine völlig verunglückte Generalprobe für das Cupfinale gegen Sturm Graz am Mittwoch.

Rapid stellte seine höchste Niederlage in der Bundesliga-Historie (seit 1974/75) ein, eine davon war auch das 0:5 gegen den LASK am 29. März 1998 in Linz. Der Vorsprung der Linzer auf den Vierten Hartberg beträgt sechs Punkte. Die Hartberger setzten sich zuhause gegen Austria Klagenfurt mit 3:2 durch. Mann des Spiels war Donis Avdijaj, der keine 33 Minuten für einen lupenreinen Hattrick brauchte.