Fußball: Lustenau vor Abstieg – BW Linz dank Sieg acht Punkte voran

Lustenau unterlag WAC 1:2 – Linzer besiegten Altach 2:1 – Austria Wien unterlag bei WSG Tirol

Für Austria Lustenau ist der Abstieg aus der Bundesliga nur noch schwer abzuwenden. Die Vorarlberger verloren am Dienstag zum Auftakt der Rückrunde der Qualifikationsgruppe in Bregenz gegen den WAC mit 1:2 (0:0), während Blau-Weiß Linz zu Hause gegen SCR Altach mit 2:1 (0:1) gewann. Lustenau hat damit vier Runden vor Schluss je acht Punkte Rückstand auf die Oberösterreicher und Altach. WSG Tirol schob sich mit einem 1:0-(0:0)-Erfolg gegen Leader Austria Wien auf Rang drei.

Die Tiroler werden damit dank eines Plus von zehn Zählern auf das Tabellenende so gut wie sicher nicht mehr in den Abstiegskampf verwickelt sein. An der Spitze schrumpfte der Vorsprung der Wiener Austria auf Verfolger WAC auf drei Punkte. Das Rennen um den fixen Startplatz im Europacup-Play-off der Liga ist damit wieder spannend geworden.

Die Elf von Michael Wimmer verlor bei den Tirolern durch einen unglücklichen Handelfmeter im Finish. Dank des von Denis Tomic verwerteten Elfers beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau bereits zehn Punkte, im Heimspiel gegen die Vorarlberger würde den Tirolern bereits ein Remis reichen, um das Oberhausticket für die kommende Saison zu fixieren. Die Austria musste die erste Niederlage in der Qualigruppe hinnehmen und ging erstmals nach elf Partien gegen die WSG wieder als Verlierer vom Platz.

Auch Blau-Weiß Linz machte einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der Aufsteiger feierte im Hofmann Personal Stadion dank eines Doppelpacks von Ronivaldo (62., 88./Elfmeter) gegen Altach einen 2:1-Erfolg und baute den Abstand auf Schlusslicht Austria Lustenau in der Qualifikationsgruppe auf acht Punkte aus. Für die Linzer war es der erste Sieg seit dem 2:0 im Heimderby gegen den LASK am 12. November 2023 und nach 13 erfolglosen Anläufen.

Der Triumph war aufgrund einer Leistungssteigerung nach der Pause auch durchaus als verdient einzustufen. Im vierten Liga-Saisonduell gab es damit erstmals einen Sieger. Die Vorarlberger, für die nur Mohamed Ouedraogo (2.) traf, kassierten nach sieben ungeschlagenen Partien wieder einmal eine Niederlage. Für die Altacher geht es bereits am Freitag in der 29. Liga-Runde bei der Wiener Austria weiter, die Linzer sind am Samstag beim WAC zu Gast.

Austria Lustenau half auch ein beherzter Auftritt nicht aus der Krise. Das Team von Andreas Heraf verlor gegen den WAC 1:2. Augustine Boakye traf mit seinem Tor in der 50. Minute zur Führung der Gäste, Lukas Fridrikas glich in der 77. Minute aus. Thierno Ballo sorgte in der 87. Minute mit einem Traumtor für die Entscheidung. Der WAC feierte damit den ersten Sieg seit zwei Monaten. Lustenau konnte die letzten sechs Partien nicht gewinnen und belohnte sich, wie schon beim 1:1 am Samstag, nicht für einen guten Auftritt.