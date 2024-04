Formel 1: Verstappen und Perez feierten Red-Bull-Doppelsieg in Japan

Melbourne-Sieger Sainz im Ferrari auf Platz drei vor Teamkollege Leclerc – Dritter Suzuka-Triumph in Serie für Verstappen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist beim Großen Preis von Japan mit einer ungefährdeten Triumphfahrt auf das Siegerpodest zurückgekehrt. Der Niederländer gewann am Sonntag vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez, für den österreichisch-britischen Rennstall war es der dritte Doppelsieg im vierten Saisonrennen. Verstappen triumphierte zum dritten Mal in Serie in Suzuka und genauso oft in dieser Saison, nachdem ihn zuletzt ein Defekt in Australien ausgebremst hatte.

Dritter wurde Melbourne-Sieger Carlos Sainz vor seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc. „Das war ein richtig schönes Rennen“, funkte Verstappen nach dem 31. Red-Bull-Doppelsieg zufrieden an die Box. Mit seinem 57. GP-Sieg verteidigte Verstappen seine Führung in der WM-Wertung, der 26-jährige liegt zwei Wochen vor dem Großen Preis von China mit 77 Punkten nun etwas deutlicher vor Perez (64), Leclerc (59) und Sainz (55).