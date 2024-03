Fußball: Salzburg nach Sieg gegen Sturm fünf Punkte voran

LASK holte ersten Sieg 2024 – Drei Grüll-Tore bei Rapid-Erfolg

Serienmeister Salzburg hat das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Ostersonntag bei Sturm Grazer dank eines Treffers von Mads Bidstrup mit 1:0 für sich entschieden. In der Tabelle erhöhten die „Bullen“ den Vorsprung auf den Verfolger aus Graz auf fünf Punkte. Der LASK verteidigte Platz drei nach der zweiten Runde der Meistergruppe mit einem 1:0-Erfolg gegen Austria Klagenfurt, dem ersten in diesem Kalenderjahr, und liegt einen Punkt vor Rapid, das in Hartberg mit 3:0 siegte.

Die Wiener, für die Marco Grüll mit einem Triplepack zum Matchwinner avancierte, setzten sich um drei Punkte von Klagenfurt und Hartberg ab.