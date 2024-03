UNO-Sicherheitsrat fordert erstmals "sofortige Waffenruhe" in Gaza

Vetomacht USA enthielt sich bei Abstimmung

Fast sechs Monate nach Beginn des Gaza-Krieges hat der UNO-Sicherheitsrat erstmals eine „sofortige Waffenruhe“ im Gazastreifen gefordert. Die Vetomacht USA enthielt sich bei der Abstimmung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen am Montag in New York und ermöglichte so die Annahme der völkerrechtlich bindenden Resolution. Dadurch steigt der internationale Druck auf die Konfliktparteien Israel und Hamas weiter.