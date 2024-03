Ski: Männer-Abfahrt in Saalbach abgesagt – Kugel an Odermatt

Erste sieglose Saison für die ÖSV-Abfahrer nach 2015/16 ist fix – Erste Abfahrtskugel für Schweizer Überflieger

Alle Bemühungen in Saalbach-Hinterglemm sind umsonst gewesen. Das letzte Rennen der alpinen Ski-Weltcup-Saison ist abgesagt worden. Damit heißt der Gewinner der Abfahrtskugel erstmals Marco Odermatt, für den Schweizer ist es das vierte Kristall in diesem Winter nach jenem für den Gesamtweltcup, im Super-G und Riesentorlauf. Der Franzose Cyprien Sarrazin konnte bei 42 Zählern Rückstand nicht mehr eingreifen. Die ÖSV-Abfahrer erlebten nach 2015/16 wieder eine sieglose Saison.

Nach den Schneefällen in der Nacht und dem Befahren mit schweren Gerät wurde stundenlang intensiv an der Piste gearbeitet, die an einigen Stelle gebrochen war. Zudem war im Laufe des Vormittags starker, böenartiger Wind aufgekommen und die Sicherheit der Läufer und Fairness nicht gewährleistet.

Es war das einzige der acht Rennen bei der über eineinhalb Wochen gehenden WM-Generalprobe, das nicht durchgeführt werden konnte. Und das, obwohl laut Markus Waldner, dem FIS-Chef-Renndirektor der Männer, „wir hier alle vier Jahreszeiten“ erlebt haben.

Odermatt sprach nach der Absage von „gemischten Gefühlen“ bei ihm und seinem letzten verbliebenen Konkurrenten Sarrazin. „Aber uns beiden ist das so lieber als ein unfaires Rennen. Ich glaube, er kann mit dem leben und wird bestimmt nächstes Jahr noch mehr angreifen.“

Er selbst habe die Kugel – seine erste in der „Königsdisziplin“ – über die gesamte Saison gewonnen, betonte Odermatt. „Ich bin sehr gut gefahren. Ich hatte mein bestes Wochenende in Wengen, er seines in Kitzbühel. Es war ein super ‚Battle‘.“

Nur mit einem Sieg zum Abschluss hätte Odermatt den eigenen Weltcuppunkte-Rekord aus dem Vorjahr von 2.042 noch um fünf Punkte verbessern können. Eine besondere Marke erreichte der 26-Jährige dennoch: Als erst dritter Rennfahrer in der 57-jährigen Weltcup-Geschichte gewann er vier Kristallkugeln (Gesamt, Riesentorlauf, Super-G, Abfahrt). Das hatten bisher nur Pirmin Zurbriggen (fünf 1986/87) und Hermann Maier (je vier 1999/2000, 2000/01) geschafft.