Skifliegen: Kraft holte dritte Kugel – Tagessiege an Kraft und Huber

Kraft: "Das ist bis jetzt meine beste Saison" – Zwei ÖSV-Doppelsiege durch Kraft und Huber – Kraft auch Sieger der "Raw Air"

Stefan Kraft hat am Sonntag mit einem Sieg und einem zweiten Rang nicht nur die dritte große Weltcup-Kugel fixiert, sondern auch die „Raw Air“ zum dritten Mal gewonnen. Nach dem ÖSV-Doppelsieg des 30-jährigen Salzburgers im ersten Vikersund-Bewerb am Vormittag vor Daniel Huber, drehte sich das Resultat im großen Finale mit drei Durchgängen und Huber siegte vor Kraft. Kraft hält nun bei 13 Saisonsiegen.

Die Österreicher drückten dem Skifliegen in Vikersund ganz klar den Stempel auf. Der letzte Raw-Air-Bewerb am Nachmittag wurde in drei Durchgängen ausgetragen (zunächst Top 30, dann Top 20 und Top Ten). Nach dem Vierfach-Sieg in Trondheim sorgten Kraft und Huber gleich für einen doppelten ÖSV-Sieg an einem Tag.

Nun geht es nach Planica zum Saisonfinale, das vor allem Kraft nach den Anspannungen der vergangenen Wochen locker angehen kann. Er hat schon in Norwegen, wo er vor sieben Jahren den Skiflug-Weltrekord markiert hatte, die dritte Gesamt-Weltcup-Kugel fixiert.