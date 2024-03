Nehammer in Kairo: "Geordnete Zuwanderung in den Arbeitsmarkt regeln"

Kanzler mit Kommissionspräsidentin Von der Leyen und weiteren Regierungschefs in Ägypten – "EU-Ägypten-Deal" soll mit Präsident Al-Sisi vereinbart werden – Kritik von FPÖ und SPÖ

Der „EU-Ägypten-Deal“, der am Sonntag in Kairo fixiert werden soll, dient auch dazu, „die geordnete Zuwanderung in den Arbeitsmarkt“ zu regeln. Das erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag in der ägyptischen Hauptstadt in einem gemeinsamen Interview mit dem ORF und der Austria Presse Agentur (APA). „Ägypten ist hier zu vielen Kooperationen bereit und vor allem auch ein sehr interessanter Markt für österreichische Firmen“, resümierte Nehammer.

Gleichzeitig müsse aber die Basis geschaffen werden, um jene Ägypter und andere Migranten, „die nicht in Österreich bleiben dürfen“, durch ein bilaterales Rückführungsabkommen schneller „zurückzubringen“. Ägypten habe ein enormes Bevölkerungswachstum, führte der Kanzler weiter aus. Im 110-Millionen-Einwohnerstaat käme jedes Jahr eine weitere Million Menschen dazu. Dies bedeute aber eine „unfassbare“ Belastung für die Infrastruktur. „Daher ist es durchaus im ägyptischen Interesse, dass Fachkräfte geordnet auf den europäischen Arbeitsmarkt kommen können.“ Großbritannien etwa werbe gezielt medizinisches Personal von dort ab. Auch weil sich ägyptische Migranten in den Zielländern üblicherweise rasch integrieren würden.

Wichtig sei ein Übereinkommen „auf Augenhöhe“, schließlich sei Ägypten ein wichtiger Partner ebenso in wirtschaftlichen wie sicherheitspolitischen Fragen, postulierte Nehammer. Zunächst brauche es aber einmal das Vertrauen in das klare Bekenntnis, „dass wir in die ägyptische Wirtschaft investieren wollen, weil wir an die Menschen in Ägypten glauben.“ Generell sei die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern auch vor dem Hintergrund des Wettbewerbs mit China oder den USA, aber zunehmend auch Lateinamerika, wichtig.

Bei einem bilateralen Treffen mit Ägyptens Präsidenten Fattah al-Sisi habe er auch die Problematik der österreichischen Geisel angesprochen, die sich seit den Anfang Oktober erfolgten Angriffen auf Israel in der Hand der islamistischen Terrorgruppe Hamas befindet, erläuterte Nehammer gegenüber ORF und APA..

Der Bundeskanzler war am Sonntag in die ägyptischen Hauptstadt gereist, um bei einem mehrstündigen Aufenthalt mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, sowie den Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis (Griechenland) und Alexander De Croo (EU-Vorsitzland Belgien) ein Migrationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Ägypten abzuschließen. Der Deal ist der EU 7,4 Milliarden Euro wert.

Laut Bundeskanzleramt soll diese Summe bis 2027 in das rund 110 Millionen Einwohner zählende Land am Nil fließen. Dieses habe auch mit einem ständigen Bevölkerungswachstum zu tun, erinnerte Nehammer am Hinflug gegenüber österreichischen Journalisten. „Jedes Jahr kommt eine Million (Menschen, Anm.) dazu.“

In dem Finanzpaket enthalten seien Zuschüsse für bilaterale (400 Millionen) und migrationsspezifische Projekte (200 Millionen) wie der Betreuung von Drittstaatsangehörigen oder dem Grenzschutz. Fünf Milliarden werden in Tranchen als Makrofinanzhilfe in Darlehen ausbezahlt, 1,8 Milliarden für Investments zur Verfügung gestellt.

Allein in Ägypten leben laut Schätzungen um die sechs bis sieben Millionen innerafrikanische Flüchtlinge (vor allem aus dem Sudan, Äthiopien und Eritrea), offiziell liegen die Zahlen allerdings weit darunter. Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) hat knapp 500.000 Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus registriert. Zuletzt war auch die Zahl der Migranten, die von Libyen aus nach Griechenland und damit in die EU übersetzen wollen, im Steigen begriffen.

Die griechische Regierung drückte jüngst ihre Sorge über die zunehmenden Ankünfte von Migranten ägyptischer Herkunft aus. Diese benutzen eine neue Flüchtlingsroute, die vom libyschen Mittelmeerhafen Tobruk aus in Richtung der Insel Kreta führt. Das UNHCR registrierte in diesem Jahr bereits mehr als 1.000 Menschen, die von Tobruk aus auf der Kreta vorgelagerten Insel Gavdos ankamen. Die meisten von ihnen stammen den Berichten zufolge aus Ägypten.

„Die Sicherheit Europas ist maßgeblich von der Sicherheit unserer Nachbarn abhängig“, ließ Nehammer wissen. Ägypten sei der bedeutendste Stabilitätsfaktor in Nordafrika und ein verlässlicher Partner beim Eindämmen illegaler Migration. „Ich setze mich daher seit Jahren für effektive Abkommen ein, gerade mit den Partnern in Nordafrika, um illegale Migration in die EU und nach Österreich zu verhindern und Stabilität, wirtschaftliche Perspektiven und Sicherheit vor Ort zu schaffen.

Die wirtschaftliche Lage Ägyptens droht sich aufgrund der Konflikte in der Ukraine (gestiegene Getreidepreise), im Sudan und im Gazastreifen zu verschlechtern, wodurch wiederum die Migrationszahlen nach Europa steigen könnten.

Ein wesentlicher Schwerpunkt soll im EU-Ägypten-Deal auf die Unterstützung bei der Unterbringung von Migrantinnen und Migranten vor Ort gelegt werden. Aber auch die Bereiche „Wirtschaft, Handel und Investition, Sicherheit und Kampf gegen Terrorismus, sowie Demografie und Humankapital“ sind demnach darin enthalten.

Weiters will die EU Ägypten aber auch in Frage wie „Demokratie“ oder „Menschenrechte“ zur Seite stehen. Nehammer erklärte dazu: „Die Menschenrechte sind für jeden europäischen Politiker ein zentrales Thema, weil sie ja unsere Identität und auch unsere DNA sind.“ Um Menschenrechte weiterzuentwickeln, müssten aber auch das Vertrauen und die Rahmenbedingungen geschaffen werden, „dass das auch tatsächlich möglich ist“.

Ziel des Pakts sei auch „eine umfassende und strategische Partnerschaft zwischen EU und Ägypten mit dem Ziel der Sicherheit und Stabilität vor Ort“. Die zur Unterzeichnung geplante gemeinsame Erklärung zu diesem umfassenden Abkommen werde als „wichtiger Schritt“ gesehen, um die Beziehungen der EU mit Ägypten auf das Level einer „umfassenden strategischen Partnerschaft“ zu heben. Dafür sind künftig auch alle zwei Jahre gemeinsame Treffen auf höchster Ebene geplant,

Geplant ist eine „Unterstützung in verschiedenen Bereichen wie Erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff, Industrialisierung, Digitalisierung, Landwirtschaft und Wasserversorgung“. Die EU plant über den European Fund for Sustainable Development, europäische Finanzinstitute und EU-Mitgliedsstaaten Investitionen von bis zu neun Mrd. Euro bis 2027 zu generieren.

In Migrationsfragen wird ein „ganzheitlicher Ansatz“ angestrebt. Dazu zählen „die Unterstützung legaler Migrationswege“ sowie der „Ausbau von Mobilitätsprogrammen“ wie den „Talent Partnerships“. Zudem sollen Programme für die „Kooperation zur Bekämpfung von Ursachen irregulärer Migration“ und die „Stärkung des Grenzmanagements“ oder „Anti-Smuggling“ sowie zur Förderung der Rückkehr („freiwillig und zwangsweise“) samt Reintegration gestärkt werden. Auch auf bilateraler Ebene sind aktuell Verhandlungen über eine „effektive Rückübernahmekooperation“ im Gange.

Nehammer hatte Ägyptens Präsident bereits im April des Vorjahrs in Kairo getroffen. Dabei habe der Kanzler neben dem bilateralen Rückführungsabkommen, das derzeit fertiggestellt wird, auch die Initiative für ein strategisches Partnerschaftsabkommen der EU mit Ägypten ergriffen und diese im Anschluss durch Gespräche mit der Kommissionspräsidentin vertieft, so das Bundeskanzleramt. Die Stabilität Ägyptens liege „klar im europäischen Interesse“.

Von der Leyen wirbt seit langem für eine engere Zusammenarbeit mit Ägypten. „Das Land nimmt eine wachsende Zahl von Flüchtlingen auf und wir haben die Pflicht, es zu unterstützen“, schrieb sie laut Nachrichtenagentur dpa bereits im vergangenen Oktober an die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten. Zudem spiele Ägypten auch eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Stabilität des Nahen Ostens. Eine „strategische und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft“ aufzubauen, müsse eine Priorität sein, argumentierte sie.

Kritik an dem Deal kam von der FPÖ. „Offenbar handelt es sich wie zuvor bei der Türkei und Tunesien um einen Marketing-Gag als Beruhigungspille vor der EU-Wahl“, teilte der FPÖ-Europaabgeordnete Harald Vilimsky am Sonntag in einer Aussendung mit. „Unter dem Motto ,Am Abend wird der Faule fleißig ́ versucht man jetzt, einen drohenden Mega-Wahlverlust zu verhindern, obwohl jedem klar ist, dass bisher keine einzige Maßnahme der EU zu einer Lösung des illegalen Migrationsproblems geführt hat. Und so wird es auch diesmal sein.“

Der SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder bemängelte: „Alleine Fotos von dieser Reise zu posten, wird keine Lösung in der Migrationsfrage bringen.“ Auch hier sehe man eindeutig, dass die Konservativen und Rechten nicht an echten Lösungen für die Menschen in Europa interessiert seien, so Schieder in einer Aussendung.

Ähnliche Deals hatte die EU bereits mit Mauretanien, der Türkei und Tunesien geschlossen. Diese waren aber auch auf Kritik gestoßen. Der Deal mit Tunesien sei „überhaupt nicht nachhaltig“, bemängelte die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger im Juli 2023 im APA-Interview. „Man bezahlt viel Steuergeld dafür, dass Tunesien die Drecksarbeit für die EU erledigt.“ Brüssel mache sich so erpressbar. Auch die Vereinbarung mit Ägypten wird von NGO-Vertretern und Migrationsexperten mit Argwohn betrachtet. Flüchtlingsorganisationen sehen den Schutz der Menschenrechte nicht gewahrt. Migranten würden bei ihrer Flucht in Folge bloß auf „gefährlichere Routen“ ausweichen.