Präsidentschaftswahl in Russland – Putin vor weiteren sechs Jahren

Wiederwahl Putins gilt als sicher – Kiew protestiert gegen Urnengang in besetzten Gebieten

Unter Ausschluss der Opposition hat in Russland eine umstrittene Präsidentenwahl für den Machterhalt von Kreml-Chef Wladimir Putin begonnen. Im flächenmäßig größten Land der Erde öffneten die Wahllokale am Freitag (Ortszeit) zuerst im äußersten Osten etwa auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka. Der Urnengang, der Putin (71) weitere sechs Jahre im Amt sichern soll, wird vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet.

Zum Auftakt der Wahl kam es nach Behördenangaben teils zu Unregelmäßigkeiten bei der Online-Stimmabgabe. Wegen einer Vielzahl von Wählern, die im Internet ihre Stimme abgeben wollten, sei es zeitweilig zu Aussetzern des Systems gekommen, teilte die zentrale Wahlkommission der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge am Freitag mit. Allein in der Hauptstadt Moskau hätten online 500.000 Menschen online ihre Stimme abgegeben, hieß es.

Die Wahlkommission meldete massive Hackerangriffe. Die Website der russischen Zentralen Wahlkommission (ZWK) sei seit Beginn des Präsidentschaftswahlkampfes das Ziel von mehr als zwölf Millionen Hackerangriffen, sagte die Vorsitzende der ZWK, Ella Pamfilowa, laut Nachrichtenagentur TASS.

Teils wurde die Abstimmung wie ein Volksfest mit Folkloredarbietungen und Auftritten von Sängern organisiert. Viele prominente Politiker, darunter Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, gaben früh ihre Stimme ab – „für Russlands Zukunft“, wie es offiziell heißt. Der Chef der Partei Gerechtes Russlands, Sergej Mironow, der Putin offen unterstützt, warf seinen ausgefüllten Stimmzettel ohne Briefumschlag in die transparente Urne ein.

Die russischen Behörden eröffneten nach eigenen Angaben ein Strafverfahren gegen eine Frau, die eine Flüssigkeit in eine Wahlurne geschüttet haben soll. Ihr werde Wahlbehinderung vorgeworfen, teilte der Pressedienst des russischen Untersuchungskomitees mit. Die Frau sei in Gewahrsam genommen worden und solle verhört werden.

Russland wurde nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in Moskau während der Präsidentschaftswahl von der Ukraine aus angegriffen. Die Luftabwehr habe über der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod sieben Raketen abgeschossen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Person getötet worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Freitag auf Telegram mit. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldete, Menschen hätten zwischenzeitlich die Wahllokale verlassen und in Schutzräumen Zuflucht suchen müssen. Der Kreml sieht in den jüngsten Angriffen in Belgorod Versuche einer Destabilisierung im Zuge der Präsidentschaftswahl durch die Ukraine.

Die Abstimmung in dem Riesenreich mit seinen elf Zeitzonen dauert bis Sonntagabend, wenn in Kaliningrad an der Ostsee um 19.00 Uhr MEZ die letzten Wahllokale schließen. Unmittelbar danach werden erste Prognosen erwartet.

Staatliche russische Meinungsforscher haben Putin, der seit fast einem Vierteljahrhundert an der Macht ist und eine fünfte Amtszeit anstrebt, bereits mehr als 80 Prozent der Stimmen prognostiziert. Das wäre das höchste Ergebnis für ihn überhaupt. Putins drei Mitbewerber gelten nicht nur als chancenlos. Sie sind auch alle auf Kreml-Linie und unterstützen den Amtsinhaber bisweilen direkt. Bewerber, die sich gegen Putins Angriffskrieg aussprachen, wurden gar nicht erst als Kandidaten zugelassen.

Putins Gegenkandidaten sind der Kommunist Nikolai Charitonow sowie Leonid Slusky, Chef der nationalistischen Liberaldemokratischen Partei, und Wladislaw Dawankow von der Neuen Volkspartei. Zwei weitere Kandidaten, die Kriegsgegner Boris Nadeschdin und Jekaterina Dunsowa wurden von der Wahlkommission wegen Formfehlern ausgeschlossen.

Die Opposition spricht von einer „Wahlfarce“, die nichts mit einer Abstimmung nach demokratischen Regeln gemein habe. Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind diesmal nicht eingeladen. Schon vor der Abstimmung gab es zahlreiche Vorwürfe der organisierten Wahlfälschung. Nicht nur werden laut unabhängigen Beobachtern massenhaft Staatsbedienstete und Angestellte großer Firmen an die Urnen gedrängt, um die Wahlbeteiligung in die Höhe zu treiben.

Der Kreml hat an den drei Tagen auch illegale Scheinabstimmungen in besetzten Gebieten der Ukraine angesetzt. Die Ukraine protestierte gegen die unter Bruch des Völkerrechts abgehaltenen Abstimmungen und forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Ergebnisse nicht anzuerkennen. Die Oberste Rada, das ukrainische Parlament, verlangte zudem, den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen.

Das Außenministerium in Kiew warf Russland vor, unter Verstoß des internationalen Rechts die territoriale Integrität der Ukraine zu verletzten. Das Ministerium forderte die Menschen in den besetzten Gebieten auf, nicht an den „Pseudowahlen“ teilzunehmen. „Russlands Diktatur hat schon lange nichts mehr mit Demokratie zu tun“, hieß es in einer Mitteilung. Vielmehr werde Putin wegen des Verdachts, schwere Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen zu haben, vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per Haftbefehl gesucht. Er halte sich inzwischen seit mehr als 24 Jahren durch Manipulation, Propaganda und Gewalt, darunter Attentate auf unabhängige Politiker, an der Macht.

In den besetzten Teilen der ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson sind nach russischen Angaben 4,5 Millionen Menschen zum Urnengang aufgerufen. Abgestimmt wird auch auf der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die Moskau bereits 2014 annektiert hatte.

Die Zahl der in anderen Ländern lebenden Wahlberechtigten gibt Russland mit rund zwei Millionen an. Damit sind laut Wahlkommission rund 114 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Putin hatte 2020 eigens die Verfassung ändern lassen, um wieder als Kandidat antreten zu können. Nach derzeit gültiger Verfassung darf er auch 2030 wieder kandidieren, dann aber zum letzten Mal. Mit seiner Wiederwahl und Vollendung der nächsten Amtszeit wäre Putin länger im Amt als Staats- und Parteichef Josef Stalin und das am längsten regierende Staatsoberhaupt seit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert.

Die Opposition um den Mitte Februar im Straflager gestorbenen Kreml-Gegner Alexej Nawalny rief zu einer Protestwahl gegen Putin auf. Wähler sollten etwa die Stimmzettel durch ein Häkchen für mehrere Kandidaten gleichzeitig ungültig machen. Die Protestwähler sollen sich zudem an den Wahllokalen am Sonntag 12.00 Uhr einfinden, um so zu zeigen, dass sie gegen Putin sind. Auch in Wien ist am Sonntag eine Protestaktion vor der russischen Botschaft geplant.