Skispringen: Kraft führte ÖSV-Vierfachsieg in Trondheim an

Kraft baute Vorsprung in Raw-Air-Wertung sowie im Gesamtweltcup aus – Fünf ÖSV-Adler in den Top Sechs

Überflieger Stefan Kraft hat auf der neuen Großschanze in Trondheim einen historischen ÖSV-Vierfachsieg im Skisprung-Weltcup angeführt. Am Schauplatz der WM 2025 feierte Kraft am Mittwoch seinen zwölften Saisonsieg vor Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Daniel Huber. Mit Michael Hayböck landete ein weiterer ÖSV-Adler als Sechster auf einem Spitzenplatz. Es war der erste rot-weiß-rote Vierfachsieg im Weltcup seit 1980 im kanadischen Thunder Bay und der erst dritte überhaupt.

Mit seinem 116. Weltcup-Podestplatz baute Kraft seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf den Japaner Ryoyu Kobayashi vier Bewerbe vor Saisonende auf komfortable 303 Punkte aus. Denn Kobayashi, am Dienstag auf der ebenfalls neu gebauten Normalschanze noch siegreich, musste sich nach zwei verpatzten Sprüngen mit dem 14. Platz begnügen. Auch in der Raw-Air-Wertung vergrößerte Kraft seinen Vorsprung.

Am Wochenende geht es mit zwei Skiflug-Bewerben auf dem „Monsterbakken“ in Vikersund weiter, dort zählt auch die Qualifikation am Freitag zum Raw-Air-Ranking. Die Saison wird nächste Woche ebenfalls mit einem Skifliegen in Planica abgeschlossen. Für Skiflug-Weltmeister Kraft geht es um den dritten Gesamtweltcupsieg nach 2016/17 und 2019/20, im Skiflug-Weltcup führt Kraft ex aequo mit dem Slowenen Peter Prevc.