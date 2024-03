96. Oscars: Die Glamourgala des Jahres hat in Hollywood begonnen

Jimmy Kimmel hat zum vierten Mal die versammelte Filmelite begrüßt – "Oppenheimer" geht als Topfavorit ins Rennen

Die Glamourgala des Jahres hat begonnen: Moderator Jimmy Kimmel hat den Oscar-Abend im legendären Dolby Theatre von Los Angeles eingeläutet. Der Comedian begrüßte nun bereits zum vierten Mal die versammelte Crème de la Crème Hollywoods, die in den nächsten gut dreieinhalb Stunden miteinander fiebert, wer heuer die wichtigsten Filmpreise der Welt mit nach Hause nehmen kann.

Bei der 96. Verleihung der begehrten Goldstatuetten geht dabei Christopher Nolans Biopic „Oppenheimer“ als Topfavorit ins Rennen. Nicht nur kann das Werk auf 13 Nominierungen blicken, sondern gilt auch als heißer Kandidat in den begehrten Disziplinen Bester Film und Beste Regie. Die Konkurrenz wie Giorgos Lanthimos‘ bildgewaltige Frankenstein-Paraphrase „Poor Things“ mit elf Nennungen oder Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ mit zehn Nennungen scheint da zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten zu sein.

Abseits des Zitterns um die Preise wird heuer aber wieder einmal besonderes Augenmerk auf den Musiknummern liegen. So werden indigene Vertreter des Osage-Stammes den nominierten Song „Wahzhazhe“ (aus Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“) interpretieren – und der nominierten Nebendarsteller Ryan Gosling den Rocksong „I’m Just Ken“ aus „Barbie“. Nicht zuletzt angesichts des scharf kritisierten Auslassens von Regisseurin Greta Gerwig und Hauptdarstellerin Margot Robbie bei den Nominierungen ein mit Spannung erwarteter Auftritt.

Begonnen hatte die Zeremonie in Los Angeles dabei traditionell mit dem Defilee über den Roten Teppich, auf dem die Nominierten, Freunde und Konkurrenten vor dem Betreten des eigentlichen Saales Auskunft über ihre Garderobe und Hoffnungen des Abends gaben. Zugleich protestierten Hunderte propalästinensischen Demonstranten vor dem Dolby Theatre mit Schildern wie „Während ihr hier zuschaut, fallen Bomben“.

