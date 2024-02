Frau in NÖ erschossen, 93-Jähriger nach Suizidversuch in Lebensgefahr

Verdächtiger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht – Mutmaßlicher gemeinsamer Abschiedsbrief des betagten Paares gefunden

Ein 93-Jähriger soll am Montag seine 84-jährige Partnerin in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) erschossen haben. Der Verdächtige soll danach einen Suizidversuch unternommen haben. Der Pensionist wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Gefunden wurde ein gemeinsamer Abschiedsbrief, dieser „muss noch auf seine Echtheit überprüft werden“, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage.

Die Exekutive war kurz vor 8.30 Uhr von einer Bekannten des Paares verständigt worden, berichtete Loidl. Die Beamten entdeckten im Wohnhaus das leblose Opfer, es wies Schussverletzungen auf. Der Lebensgefährte wurde vom Notarztwagen unter Polizeibegleitung in ein nahe gelegenes Spital transportiert. Das Landeskriminalamt Niederösterreich – Leib/Leben sowie Assistenzbereich Tatort – ermittelt. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat eine Obduktion des Opfers angeordnet.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Mann besitze die Pistole legal, teilte Loidl auf Anfrage mit. Gegenstand von Erhebungen und Befragungen war, ob Erkrankungen der beiden zur Tat geführt haben könnten. Zunächst hatten die „NÖN“ online über die Tötung berichtet.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)