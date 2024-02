Fußball: Rapid beendete Derby-Heimfluch mit 3:0-Sieg

Meistergruppe für Austria Wien damit in weiter Ferne – Sturm Graz und Austria Klagenfurt siegten jeweils 2:0 – Sturm weiter zwei Punkte hinter Leader Salzburg

Der SK Rapid hat in der Fußball-Bundesliga den Derby-Heimfluch beendet und erstmals die Wiener Austria im Allianz-Stadion in Hütteldorf besiegt. Die Grün-Weißen feierten am Sonntag einen überzeugenden 3:0-(3:0)-Erfolg über den Stadtrivalen und machten wichtige Punkte im Kampf um die Meistergruppe. Sturm Graz hielt mit einem sicheren 2:0-Sieg bei der WSG Tirol Anschluss an Tabellenführer Red Bull Salzburg. Austria Klagenfurt landete einen 2:0-Heimerfolg gegen Blau-Weiß Linz.

Vizemeister Sturm liegt damit weiterhin zwei Punkte hinter den Salzburgern, die am Samstag Schlusslicht Austria Lustenau mit 7:0 abgefertigt hatten. Klagenfurt befindet sich punktegleich mit Hartberg nur noch einen Zähler hinter dem LASK auf Rang vier, während Rapid zwei Punkte hinter den Kärntnern und zwei vor dem WAC auf Rang sechs liegt. Für die Wiener Austria ist die Meistergruppe unterdessen in weite Ferne gerückt, den „Veilchen“ fehlen als Achte nun vier Punkte auf den sechsten Platz.