Fußball: 2:0-Siege für Sturm Graz und Austria Klagenfurt

Sturm weiter zwei Punkte hinter Leader Salzburg

Verfolger Sturm Graz hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit einem sicheren 2:0-Sieg bei der WSG Tirol den Anschluss an Tabellenführer Red Bull Salzburg gehalten. Der Vizemeister liegt weiterhin zwei Punkte hinter den Salzburgern, die am Samstag Schlusslicht Austria Lustenau mit 7:0 abgefertigt hatten. Austria Klagenfurt landete einen 2:0-Heimerfolg gegen Blau-Weiß Linz und befindet sich punktegleich mit Hartberg nur noch einen Zähler hinter dem LASK auf Rang vier.

Abgeschlossen wird die 20. Runde am Abend (17.00 Uhr/live Sky) mit dem Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria, in dem es für beide um einen Platz in den Top sechs und damit der Meistergruppe geht.