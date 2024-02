Fußball: Salzburg feierte Schützenfest gegen Schlusslicht Lustenau

Heimniederlagen für LASK und Altach

Red Bull Salzburg hat in der 20. Runde der Fußball-Bundesliga den höchsten Pflichtspielsieg in der Trainer-Ära von Gerhard Struber (seit August 2023) eingefahren. Am Samstag schoss der Titelverteidiger den Letzten Austria Lustenau mit 7:0 aus dem eigenen Stadion in Wals-Siezenheim und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Sturm Graz auf fünf Punkte aus. Der LASK musste eine 0:1-Heimniederlage gegen den WAC verdauen, Altach verlor zu Hause gegen Hartberg 1:2.

LASK-Kapitän Robert Zulj sah gegen die Wolfsberger bereits in der 27. Minute die Rote Karte. Die Athletiker behielten dennoch ihren dritten Platz, der Polster auf den Vierten Hartberg beträgt aber nur noch einen Punkt. Der WAC verbesserte sich zumindest bis zum Sonntag auf den sechsten Platz. Altach ist unverändert Zehnter, Lustenau trägt die Rote Laterne. Am Sonntag steigt neben dem Wiener Derby Rapid gegen Austria auch die Partie von Sturm bei der WSG Tirol. Austria Klagenfurt empfängt Blau-Weiß Linz.