Fußball: Sturm-Rapid und LASK-Hartberg remis – Klagenfurt auf Platz 4

Sturm Graz hat im Schlager der Fußball-Bundesliga am Sonntag die Chance nicht nutzen können, mit Tabellenführer Red Bull Salzburg gleichzuziehen. Die Steirer und der SK Rapid trennten sich mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1), der den Gästen aus Wien einen wichtigen Punkt im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe der besten sechs Teams brachte. Weiters spielten Hartberg gegen LASK 0:0 und Austria Klagenfurt gewann in Lustenau 1:0 (1:0).

Die Kärntner sind damit weiter auf gutem Weg in die Meistergruppe. Nach ihrem Sieg beim Schlusslicht Austria Lustenau übernahm die Pacult-Truppe in der Tabelle Platz vier vor dem punktgleichen TSV Hartberg. Die Steirer trotzten im Heimspiel dem drittplatzierten LASK in Unterzahl ein 0:0 ab.

Klagenfurt und Hartberg gehen im Rennen um die Top 6 mit einem Guthaben von drei Punkten auf Platz sieben in die letzten drei Runden des Grunddurchgangs, Rapid hat einen Zähler mehr als der auf Rang sieben liegende Stadtrivale Austria. Dem WAC fehlen zwei Zähler auf die Top 6.