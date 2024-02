Fußball: Salzburg nur 1:1 bei BW Linz – Wiener Austria schlug Altach

Salzburger Ratkov erzielte nach sechs Sekunden schnellstes Tor der Bundesliga-Historie – WAC feierte souveränen 4:1-Sieg gegen die WSG Tirol

Serienmeister Salzburg hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz überraschend Punkte liegen gelassen. Allerdings gelang RB-Stürmer Petar Ratkov am Samstag in Linz nach sechs Sekunden das schnellste Tor der Liga-Historie. Im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe feierte die Wiener Austria in der 19. Runde nach langer Unterzahl einen 2:1-Zittersieg gegen Altach, der Wolfsberger AC setzte sich gegen die WSG Tirol mit 4:1 durch.

In der Tabelle ist die Wiener Austria als Sechster vorübergehend punktegleich hinter Austria Klagenfurt und vor Rapid, der WAC liegt nach dem ersten Sieg in Folge dreier Niederlagen einen Zähler dahinter auf Platz acht. Am Sonntag kommt es zum Schlager zwischen Sturm Graz und Rapid (17.00 Uhr), die Steirer haben derzeit einen Rückstand von drei Punkten auf die Salzburger. Kurz zuvor treffen Schlusslicht Austria Lustenau und Austria Klagenfurt sowie der TSV Hartberg und der LASK (beide 14.30) aufeinander.