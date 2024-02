Formel 1: Hamilton-Wechsel von Mercedes zu Ferrari ab 2025 fix

Hamilton zog eine Ausstiegsklausel – Mercedes-Boss Wolff: "Wir akzeptieren die Entscheidung"

Der Sensationswechsel von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari ab der Saison 2025 ist fixiert. Das teilte der Mercedes-Rennstall am Donnerstag offiziell mit, nachdem zuvor mehrere Medien über den bevorstehenden Transfer berichtet hatten. Der 39-jährige Brite hält mit sieben Titeln gemeinsam mit Michael Schumacher den Rekord, die italienische Scuderia Ferrari wartet unterdessen seit 2007 auf den Gewinn des nächsten Fahrer-WM-Titels.

Hamilton habe eine Ausstiegsklausel gezogen, die es ihm ermöglicht, Mercedes am Saisonende zu verlassen, hieß es in einer Mitteilung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff verkündete den Wechsel vor der Belegschaft in der Zentrale in Brackley. „Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, eine neue Herausforderung zu suchen“, sagte der Wiener in einer Aussendung über Hamilton, der seit 2013 für die „Silberpfeile“ fährt.

Mercedes hatte erst im vergangenen August die Verträge mit Hamilton, der mit 103 Grand-Prix-Siegen eine weitere Bestmarke innehat, und dessen britischen Teamkollegen George Russell bis Ende 2025 verlängert. Ab 2026 greift in der Königsklasse des Motorsports ein neues Motorenreglement.