Ehemaliger Burgtheater-Direktor Achim Benning 89-jährig gestorben

Leitete das Haus von 1976 bis 1986

Der ehemalige Burgtheaterdirektor Achim Benning ist heute, Dienstag, im Alter von 89 Jahren gestorben. Das Burgtheater bestätigte eine dementsprechende Meldung des ORF gegenüber der APA. Benning hatte das Burgtheater von 1976 bis 1986 geleitet und war seit 1986 Ehrenmitglied des Hauses. Die für morgen geplante Präsentation des Dokumentarfilms „Achim Benning – Homo Politicus“ von Kurt Brazda wird voraussichtlich zu einer Gedenkveranstaltung, wie der Regisseur zur APA sagte.

Benning wurde am 20. Jänner 1935 als Sohn eines Ingenieurs in Magdeburg geboren und verbrachte seine Jugend in Braunschweig. Von 1955 bis 1960 studierte er in München und Wien Germanistik, Geschichte und Philosophie und absolvierte gleichzeitig das Max Reinhardt Seminar. 1959 wurde er von Ernst Haeusserman als Schauspielschüler ans Burgtheater geholt, wo er bald zum Ensemblemitglied avancierte. Zu seinen erfolgreichsten Rollen an der Burg gehörten unter anderem der Malcolm in Shakespeares „Macbeth“, der Bürgermeister in Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ sowie die Titelrolle in Molieres „Der Geizige“. Außerdem vertrat er als Ensemblevertreter die Interessen der Schauspieler. Nach dem Abgang Gerhard Klingenbergs übernahm Benning ab der Saison 1976/77 die Direktion des Burgtheaters. Benning wurde 1976 zum Kammerschauspieler ernannt und 1981 mit der Kainz-Medaille der Stadt Wien ausgezeichnet.