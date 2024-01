Skispringen: Kraft mit Sieg zu Rekord für meiste Weltcup-Podestplätze

Gesamtweltcupführender aus Salzburg triumphierte in Zakopane – Österreich holte sich Sieg in Polen-Tour – ÖSV-Adler sammelten reichlich Selbstvertrauen für Skiflug-WM am Kulm

Mit einem Sieg in Zakopane hat sich Überflieger Stefan Kraft den alleinigen Rekord für die meisten Weltcup-Podestplätze in der Skisprung-Historie gesichert. Der Gesamtweltcupführende aus Salzburg feierte am Sonntag in Polen seinen siebenten Saisonsieg vor dem Deutschen Andreas Wellinger und dem Slowenen Anze Lanisek und überflügelte mit dem 109. Einzel-Stockerlplatz den Finnen Janne Ahonen. Die ÖSV-Adler sicherten sich zudem den Sieg in der neu geschaffenen Polen-Tour.

Michael Hayböck als Vierter, Bergisel-Sieger Jan Hörl als Sechster und Manuel Fettner als Siebenter rundeten ein ausgezeichnetes Mannschaftsergebnis für die rot-weiß-roten Springer ab. Der 18-jährige Stephan Embacher legte als 13. bei seinem dritten Weltcup-Springen erneut eine Talentprobe ab und stellte sein bestes Resultat ein. Damit sammelten die Schützlinge von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl reichlich Selbstvertrauen für die anstehende Skiflug-WM am Kulm ab Freitag in der Steiermark.