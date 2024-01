NR-Wahl: Wlazny will mit Bierpartei antreten

Finanzierung der Partei und 20.000 Mitglieder erstes Ziel

Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteigründer und -Chef Dominik Wlazny bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. „Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen“, so Wlazny.

In den letzten Monaten habe man am Aufbau von Strukturen gearbeitet. Großspender, um die nötigen finanziellen Mittel zu erreichen, wolle man dafür nicht. Zentrale Themen der Bierpartei seien Chancengleichheit und Bewältigung des Lebensalltags, betonte Wlazny. Die Bierpartei stellte sich bereits 2019 der Wahl zum Nationalrat, allerdings nur in Wien, und verfehlte damals den Einzug ins Parlament deutlich.