US-Wahljahr startete mit Vorwahl der Republikaner in Iowa

Ex-Präsident Donald Trump klarer Favorit für Nominierung als Präsidentschaftskandidat

Im US-Bundesstaat Iowa haben am Montagabend (Ortszeit) die Vorwahlen für die US-Präsidentschaftswahl im November begonnen. Es wird erwartet, dass bei den Republikanern der ehemalige Präsident Donald Trump die Abstimmung mit Abstand gewinnt. Befragungen von Wählern zum Auftakt der Abstimmungen in insgesamt 1.700 Bezirken zeigten den Ex-Präsidenten voran. Bei den sogenannten Caucuses kommen Wähler in Kirchen und Schulen in Kleingruppen zusammen, bevor sie ihre Stimme abgeben.

In Umfragen lag Trump weit vor seinen beiden schärfsten Kontrahenten, der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Mit einem Ergebnis wird am Dienstag in der Früh (MEZ) gerechnet. Die Demokraten von Amtsinhaber Joe Biden halten in Iowa dagegen eine reine Briefwahl ab. Diese Ergebnisse werden im März bekanntgegeben. Die Nominierungsparteitage der beiden großen US-Parteien finden im Sommer statt, die Präsidentenwahl selbst Anfang November.

Arktisches Winterwetter hatte den Wahlkampf in Iowa auf der Zielgeraden beeinträchtigt und am Wochenende für etliche Terminplan-Änderungen bei den Bewerbern gesorgt. Auch am Wahltag herrschten örtlich Temperaturen von rund minus 25 Grad – der Nationale Wetterdienst riet den Menschen dazu, die gefährliche Kälte zu meiden und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten.

Beobachter werteten die extremen Temperaturen dabei als Risiko für Trump. Nicht ausgeschlossen wurde, dass seine Anhänger davon ausgehen, dass er ohnehin komfortabel gewinnt und deswegen zuhause bleiben. Dies könnte Haley und DeSantis zugutekommen. Andererseits gelten Trump-Anhänger als besonders loyal.