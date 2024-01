Medien: Trump gewinnt erste Vorwahl der Republikaner in Iowa

Ex-Präsident Donald Trump nach ersten Ergebnissen mehr als 30 Prozentpunkte vor Haley

Ex-US-Präsident Donald Trump hat die erste Präsidentschafts-Vorwahl der Republikaner für sich entschieden. Wie US-Medien schon kurz nach Start der republikanischen Parteiversammlungen im Staat Iowa berichteten, setzte sich Trump am Montagabend (Ortszeit) klar gegen seine Mitbewerber durch. Nach Auszählung von zwei Prozent der Stimmen führte er mit 54 Prozent vor Floridas Gouverneur Ron DeSantis und Ex-UNO-Botschafterin Nikki Haley mit jeweils 19 Prozent.

Trumps Sieg war erwartet worden. Das Augenmerk der Beobachter richtete sich daher auf das Rennen um Platz zwei, das völlig offen war. DeSantis kam nach dem frühen Zwischenstand auf 19,1 Prozent, Haley auf 18,9 Prozent. Der Biotechunternehmer Vivek Ramaswamy lag bei 7,1 Prozent. Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse konnte sich Trump 16 der 40 Delegiertenstimmen in Iowa sichern, Haley und DeSantis jeweils vier.

Die Vorwahl in Iowa markiert traditionell den Start ins US-Wahljahr. Der Abstimmungsmodus unterscheidet sich von jenem in den meisten anderen Staaten. In dem agrarisch geprägten Staat treten die republikanischen Parteimitglieder in insgesamt 1.700 Bezirken in Kleingruppen zusammen und debattieren zunächst, ehe sie ihre Stimme abgeben.

Arktisches Winterwetter hatte den Wahlkampf in Iowa auf der Zielgeraden beeinträchtigt und am Wochenende für etliche Terminplan-Änderungen bei den Bewerbern gesorgt. Auch am Wahltag herrschten Temperaturen von rund minus 25 Grad – der Nationale Wetterdienst riet den Menschen dazu, die gefährliche Kälte zu meiden und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Beobachter hatten die extremen Temperaturen als Risiko für den Favoriten Trump gewertet.