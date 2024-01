EU-Wahl – ÖVP-Vorstand kürte Lopatka zum Spitzenkandidaten

Früherer Staatssekretär und außenpolitischer Sprecher der ÖVP einstimmig fixiert

Reinhold Lopatka geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die EU-Wahl. Das hat der Bundesparteivorstand der Volkspartei am Montag einstimmig beschlossen. Dass der 63-jährige frühere Staatssekretär und derzeitige außenpolitische Sprecher die ÖVP im Juni in die Wahl führen soll, galt bereits seit einigen Tagen als gesetzt. Lopatka selbst hat APA-Informationen zufolge nicht an dem Treffen in der Politischen Akademie (Polak) in Wien teilgenommen, sondern hält sich derzeit in Brüssel auf.

Lopatka sei ein „außenpolitischer Vollprofi mit dem richtigen Gespür dafür, was es braucht, um die Rolle Österreichs in Europa weiter zu stärken“, betonte die ÖVP auf X (vormals Twitter). Er werde sich mit seinem „umfassenden Erfahrungsschatz an außenpolitischer Expertise“ im EU-Parlament für die Werte Frieden, Wohlstand und Sicherheit einsetzen.