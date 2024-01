Gondelabsturz in Tirol: Drei schwer verletzt, eine lebensgefährlich

Offenbar fiel umgestürzter Baum auf Tragseil – Personen mit Tau geborgen und in Krankenhäuser gebracht

Eine mit vier Personen besetzte Gondel ist Dienstagvormittag bei der Acherkogelbahn im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal abgestürzt. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt, drei weitere schwer, hieß es zur APA. Die lebensgefährlich verletzte Person befand sich auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik. Laut bisherigen Informationen war ein umgestürzter Baum auf das Tragseil gefallen, woraufhin die Gondel in die Tiefe stürzte.

Rettungskräfte waren an Ort und Stelle. Über die Identität der Verletzten war vorerst nichts bekannt. Laut Polizei wurden sie von einem Hubschrauber mit einem Tau geborgen. Anschließend wurden zwei der Verunfallten in die Klinik eingeliefert, die beiden anderen in das Krankenhaus Zams.

Aus welcher Höhe die Gondel abgestürzt war, war noch unklar. Die Bergung dürfte sich schwierig gestaltet haben, da es sich bei der Absturzstelle in der Mitte der Bahn um „relativ unwegsames Gelände“ im Wald gehandelt habe, sagte ein Sprecher des Bergbahnunternehmens der APA. Die Bahn wurde aufgrund des Vorfalls vorübergehend außer Betrieb genommen. In der Früh sei jedenfalls noch eine Kontrollfahrt durchgeführt worden – dabei habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Nun sei die Seilbahnbehörde am Zug, diese habe ihre Ermittlungen bereits aufgenommen.

Die weiteren Gäste wurden über die Lautsprecheranlagen der Bahn informiert und befanden sich mittlerweile am Berg oder wieder im Tal, hieß es seitens des Unternehmens. Michaela Burger von den Bergbahnen Hochoetz sprach gegenüber dem „Kurier“ (Online-Bericht) von einem „dramatischen“ Unglück, bei dem mehrere Bäume in die Seilbahntrasse gestürzt waren. Eigentlich sei es „höchst unwahrscheinlich“, dass in so einem Fall eine Gondel abstürzt. „Es müssen Sachverständige klären, wie das überhaupt passieren konnte“, meinte sie und fügte hinzu, dass es nicht windig gewesen sei.