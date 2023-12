32. Wiener Silvesterpfad – Areal in der Innenstadt "voll ausgelastet"

Laut Stadt Wien Marketing für weitere Besucherinnen und Besucher "geschlossen" – Heuer mit Lasershow statt Feuerwerk und mehr Kontrollen

Die Neujahrsfeierlichkeiten in Wien mit dem 32. Wiener Silvesterpfad sind am Sonntagabend voll ausgelastet gewesen. Aufgrund hohen Personenaufkommens wurde das Veranstaltungsareal in der Innenstadt knapp vor 23.00 Uhr für nachkommende Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das gab das Stadt Wien Marketing per Aussendung bekannt. Sie empfahl allen Feiernden, „nicht weiter die Bühnen des Silvesterpfads in der Innenstadt anzusteuern“. Kapazitäten gab es noch beim Rathausplatz.

Vorerst waren bei den Veranstaltungen mit insgesamt acht Standorten keine nennenswerten Zwischenfälle zu verzeichnen, wie die Polizei um 22.00 Uhr mitteilte. Das Programm des Silvesterpfades dauert noch bis einschließlich 2.00 Uhr Früh an. Bis zum frühen Abend hatten die Veranstalter knapp 330.000 Gäste vermeldet.

Laut dem Stadt Wien Marketing wird heuer 80 Stunden Programm an acht Locations geboten – von einer Falco-Tribute-Show über Walzerkursen bis hin zur Lasershow. Die zentralen Stationen sind neben dem Platz beim Rathaus und der Prater-Dependance heuer wieder die Freyung, der Platz Am Hof, der Graben, der Stephansplatz, die Kärntner Straße und der Neue Markt.

Entlang der festlichen Meile sorgen laut den Veranstaltern mehr als zwei Dutzend Gastrostände für das leibliche Wohl. Der Rathausplatz ist nach einem Jahr Pause heuer wieder Teil der Veranstaltung. Ab 22.00 Uhr wird in diesem Bereich auch die Ringstraße gesperrt.

Die Bühne am Rathausplatz wird mit einem der zentralen Programmpunkte aufwarten, nämlich der Tribute-Show „Falco – In Concert“. Synchron zu Performance-Mitschnitten des Künstlers interpretiert Falcos Original-Band zahlreiche seiner bekanntesten Nummern. Auch andere Künstler sind mit dabei, etwa Alkbottle-Frontman Roman Gregory, „Kabinenparty“-Rapper Skero oder Schauspieler Johannes Krisch.

Ein Programmpunkt fehlt erneut, und das mit voller Absicht: das Feuerwerk. Mensch, Tier und Umwelt zuliebe werde darauf verzichtet, teilte das Stadt Wien Marketing mit. Anstelle großer pyrotechnischer Darbietungen wird es am Rathausplatz eine achtminütige Lasershow zu den Klängen des Donauwalzers geben.

Während Wien hunderttausende Menschen dem neuen Jahr entgegenfeiern, ist die Polizei wieder mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs. Die Beamtinnen und Beamten werden sowohl uniformiert mit besonderer Ausrüstung und Langwaffe als auch in Zivil im Einsatz sein, gab die Pressestelle am Freitag bekannt. Am Silvesterpfad werden von der Polizei auch Durchsuchungskontrollen durchgeführt.

Neben Vorfällen im häuslichen Bereich ereignen sich vor allem in der Öffentlichkeit zahlreiche Einsätze unter anderem wegen der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen. Darüber hinaus gilt in diesem Jahr aufgrund einer aktuellen Gefährdungseinschätzung des Verfassungsschutzes sowie der nach wie vor erhöhten Terrorwarnstufe weiterhin eine allgemein erhöhte Gefährdung in Österreich. Besonderes Augenmerk gilt deshalb dem Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt.

