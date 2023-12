Frau in Wien vergewaltigt und schwer verletzt: Zwei Männer in Haft

58-Jährige auch ausgeraubt – Verdächtige über Handy des Opfers geortet

Eine 58-jährige Frau ist in der Nacht auf den Christtag auf der Straße in Wien-Floridsdorf brutal vergewaltigt und schwer verletzt worden. Die Polizei, die den Fall aus kriminaltaktischen Gründen erst am heutigen Donnerstag bekannt gab, hat einen Tag nach der Tat zwei Verdächtige festgenommen. Ein Rumäne und ein Italiener, beide 22 Jahre alt, konnten über das Handy des Opfers, das sie geraubt hatten, in einer Wohnung in der Brigittenau geortet werden.

Die Männer, die miteinander verschwägert sind, bestreiten das Sexualdelikt und zeigten sich nur zum Raub teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.

Die Frau war am 25. Dezember gegen 3.15 Uhr nahe des Floridsdorfer Bahnhofes auf dem Heimweg, als ihr die beiden Männer entgegenkamen. Plötzlich schlug der Rumäne mit Fäusten auf die Frau ein, der andere vergewaltigte sie. Im Anschluss raubten sie auch noch die Tasche der 58-Jährigen, in der sich Handy, Schlüssel, die Geldbörse sowie Bankomatkarten befanden. Die Frau wurde schwer verletzt und von einem Wiener Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Über das Mobiltelefon konnten die beiden 22-Jährigen recht bald ausfindig gemacht werden, so Polizeisprecherin Barbara Gass. Sie wurden in der Wohnung des Rumänen in der Brigittenau festgenommen. Der Italiener dürfte sich dort als Besucher aufgehalten haben. Gegen die beiden wird nun wegen Vergewaltigung und wegen Raubes ermittelt.