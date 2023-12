Österreichischer Pistolen-Produzent Gaston Glock 94-jährig verstorben

Startete im Jahr 1963 seine mittlerweile weltbekannte Rüstungsfirma – Glock-Pistolen sind Dienstwaffen bei vielen Armee- und Polizeieinheiten weltweit

Der österreichische Rüstungsunternehmer Gaston Glock ist tot. Der gebürtige Wiener ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren verstorben. Das teilte die Pressestelle von Glock der APA am späten Nachmittag mit. Bekannt wurde Glock durch seine Waffenfirma, die er im Jahr 1963 im niederösterreichischen Deutsch-Wagram gründete. Mittlerweile hat das Unternehmen weltweit Niederlassungen, unter anderem ein Werk in den USA.

„Mit visionärem Weitblick hat Gaston Glock sein Unternehmen aufgebaut und mit der international geschätzten GLOCK Perfection zur Weltspitze geführt. Bis zuletzt hat er für die strategische Ausrichtung der GLOCK-Unternehmensgruppe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verantwortung getragen“, hieß es in der Mitteilung.

Für die Weiterführung und Stabilität des Unternehmens habe Glock „vorausschauend Sorge getragen“, schrieb das Unternehmen weiter. „Das Lebenswerk von Ing. Gaston Glock wird auch künftig in seinem Sinne weitergeführt.“ Für weitere Rückfragen stehe man nicht zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr hat der Pistolenproduzent Glock knapp 830 Mio. Euro umgesetzt und etwas über 146 Mio. Euro Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.500 Leute und beliefert neben dem österreichischen Bundesheer unter anderem auch die Armeen von Frankreich und Großbritannien. In den USA sind Pistolen von Glock die an häufigsten an Privatpersonen verkauften Pistolen.

In den Schlagzeilen war Gaston Glock in seinen letzten Lebensjahren durch einen langwierigen Rosenkrieg mit seiner ersten Frau Helga, in dem sie ihn 2014 in den USA auf 500 Mio. Dollar (damals 393 Mio. Euro) verklagte. Gaston Glock hatte sich 2011 nach 49 Jahren Ehe von Helga Glock getrennt, um 52 Jahre jüngere Villacherin zu heiraten. Kathrin Glock wurde am 1. Jänner 2021 zur Aufsichtsratsvorsitzenden der Glock GmbH.