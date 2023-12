Ski: Schwarz gewann Madonna-Nachtslalom und holte Weltcupführung

6. Weltcupsieg für den Kärntner – Feller Fünfter

Marco Schwarz hat sich das perfekte Weihnachtsgeschenk gemacht. Der Kärntner gewann zwei Tage vor dem Heiligen Abend den Nachtslalom-Klassiker von Madonna di Campiglio nach einem furiosen Finale und verwies den Franzosen Noel Clement (+0,25 Sek.) und den Briten David Ryding (+0,39) auf die Plätze zwei und drei. Schwarz übernahm damit die Führung im Gesamtweltcup vom Schweizer Marco Odermatt und auch die Spitze in der Disziplinenwertung. Manuel Feller wurde Fünfter.

Mit der drittbesten Zeit im zweiten Lauf katapultierte sich Schwarz noch ganz nach vorne, nach dem ersten Durchgang war der 28-Jährige noch Sechster gewesen. Für „Blacky“ war es der sechste Sieg im Weltcup, der dritte im Slalom. Als Belohnung liegt nun das Trikot des Weltcup-Gesamtführenden beim Kärntner unter dem Christbaum.

Zudem musste Gurgl-Sieger Feller auch das rote Slalom-Trikot an seinen Teamkollegen abtreten. Der Tiroler verbesserte sich im Finale noch um vier Plätze und schaffte es in die Top 5 (+0,43). Das Stockerl verpasste der 31-Jährige um 0,04 Sekunden. Wichtige Weltcuppunkte gab es auch für Fabio Gstrein auf Rang zwölf (+0,95), für Michael Matt als 15. (+1,13), Johannes Strolz als 16. (+1,16) und Dominik Raschner (20./1,55).

Nicht in den zweiten Durchgang geschafft hatten es Simon Rueland als 45. des ersten Laufs und Adrian Pertl, der wie in Gurgl einen Ausfall zu verzeichnen hatte. Nach den Weihnachtsfeiertagen sind dann wieder die Speed-Spezialisten am Zuge. Am 28./29. Dezember wird in Bormio auf der berüchtigten Pista Stelvio eine Abfahrt und ein Super-G ausgetragen. Für die Techniker geht es im neuen Jahr 2024 mit einem Riesentorlauf und einem Slalom in Adelboden (6./7. Jänner) weiter.